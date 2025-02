São Cristóvão selecionado pra integrar projeto de capacitação e diagnóstico para gestão

O município de São Cristóvão foi selecionado para integrar o projeto piloto do Laboratório de Gestão Pública, uma iniciativa promovida pelo Instituto de Tecnologia e Pesquisa (ITP) em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), que visa fortalecer a gestão municipal por meio de diagnósticos e capacitações técnicas. O anúncio oficial foi feito na última sexta-feira (07), durante o lançamento do programa.

O Laboratório de Gestão Pública busca auxiliar os municípios sergipanos na formulação de políticas públicas mais eficazes, utilizando evidências baseadas em dados e indicadores sociais. São Cristóvão e Simão Dias foram os municípios contemplados na primeira etapa.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho de São Cristóvão, Josenito Oliveira, o projeto contará com duas frentes principais de atuação: “A primeira é o Diagnóstico de Indicadores Municipais, onde serão realizadas pesquisas e análises de dados em diversas áreas, como saúde, educação, segurança, entre outras. A segunda frente é o Diagnóstico Físico-Territorial, que visa entender a realidade do município, incluindo aspectos como uso do solo, infraestrutura e áreas de risco”, explicou.

Com o objetivo de fortalecer as gestões municipais, o programa também prevê a capacitação dos gestores locais. “A capacitação será voltada para a formação técnica dos gestores, com foco no fortalecimento de suas competências gerenciais e estratégicas. Estamos trabalhando para garantir que, pelo menos, 25% dos gestores capacitados sejam servidores efetivos, assegurando a continuidade das ações e o fortalecimento institucional”, destacou o secretário.

A escolha de São Cristóvão para o projeto foi estratégica. Segundo Josenito Oliveira, a inscrição foi realizada pela Diretora de Inovação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho (SEMDET), com o intuito de proporcionar uma consultoria gratuita para a gestão pública local. “Esse projeto é uma oportunidade única de identificar, por meio de indicadores econômicos e sociais, as necessidades da sociedade, ajudando a priorizar temas importantes e a formular políticas públicas mais assertivas”, afirmou.

O impacto da iniciativa será significativo para a cidade. A capacitação dos gestores e os diagnósticos detalhados permitirão que São Cristóvão elabore propostas de ação com base em dados concretos, transformando-os em políticas públicas efetivas. “O resultado esperado é a produção de diagnósticos técnicos completos, a capacitação de nossos gestores e a criação de propostas de ação que possam ser transformadas em políticas públicas eficazes”, concluiu o secretário.

Da assessoria – Foto: Heitor Xavier