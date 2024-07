São Cristóvão e seus fantasmas: passado, presente e futuro

por Coronel Rocha*

Somos três os pré-candidatos a prefeito da primeira capital de todos os sergipanos. Ao menos até onde eu sei.

Diego Prado, Júlio Bahia e este que vos escreve.

Três homens íntegros. Não se tem notícias de nada que nos desabone. A disputa é política e ideológica.

Mas em toda eleição alguns “fantasmas” assombram o processo eleitoral.

Há alguns anos determinados políticos tiveram uma passagem conturbada pela gestão de São Cristóvão. Também em gestão de outras cidades.

A história todos conhecem.

Dentre os políticos de nossa cidade podemos citar Armando Batalha e Carlos Umbaubá, por exemplo. Não há segredo nisso.

Além dos “fantasmas” do passado, existem os “fantasmas” do presente, a exemplo do ex-deputado federal André Moura, condenado pelo Supremo Tribunal Federal por peculato, formação de quadrilha e desvio e apropriação de recursos públicos.

O objetivo é se mostrar o mais distante politicamente desses “fantasmas”. Não é fácil, pois muitos dos personagens políticos de hoje estão umbilicalmente ligados aos citados.

Os “fantasmas” existem e ninguém pode dizer que não os conhecem.

Está nas mãos dos cidadãos de São Cristóvão escolher o futuro de nossa cidade.

Que o nosso futuro não seja assombrado pelos fantasmas do passado nem pelos fantasmas do presente.

Que Deus nos abençoe à todos!

*Coronel Rocha é pré-candidato à prefeito de São Cristóvão