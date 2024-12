SÃO CRISTÓVÃO HOMOLOGA RESULTADO DO CONCURSO DA GUARDA MUNICIPAL E AVANÇA NA SEGURANÇA PÚBLICA

A Prefeitura de São Cristóvão publicou o resultado final do concurso público para a Guarda Civil Municipal, encerrando o processo seletivo do primeiro certame da categoria no município. A lista completa de aprovados e a classificação final estão disponíveis.

Organizado pelo Cebraspe, o concurso incluiu provas teóricas, testes físicos, exame psicológico e a prova prática de tiros, esta última realizada na Academia de Polícia Civil do Estado de Sergipe (ACADEPOL). De acordo com a Secretaria Municipal de Defesa Social (Semdes), dos 92 candidatos classificados, 78 foram habilitados ao porte de armas e agora aguardam os próximos passos, que incluem a convocação para a posse e o início das atividades no início de 2025.

O secretário da Semdes, Edmilson Santos Brito, destacou a importância do certame. “O concurso vai permitir à gestão um efetivo de guardas civis municipais para dar mais segurança à população, além de proteger nosso patrimônio, monitorar as câmeras instaladas nos principais pontos da cidade e atuar na defesa de grupos vulneráveis e no trânsito”.

Segundo Edmilson Brito, o próximo passo será a convocação de 40 guardas civis, com início previsto para janeiro ou fevereiro de 2025.

A atual gestão também realizou ações fundamentais para estruturar a Semdes, que começou sem condições operacionais. Foram adquiridos coletes balísticos, armas e veículos padronizados, além da criação de regulamentos para o uso de armas, uniformes e o brasão oficial.

“Foi um grande desafio estruturar a secretaria desde o zero. Trabalhamos na aquisição de equipamentos, organização de licitações e, agora, estamos ajustando o prédio para atender às exigências da Polícia Federal e avançar no Termo de Cooperação para o porte de armas”, complementou o secretário.

O prefeito Marcos Santana celebrou a conclusão do projeto e a importância dos novos profissionais. “Este concurso marca um momento histórico para a segurança de São Cristóvão. Pela primeira vez, teremos uma Guarda Civil Municipal estruturada e qualificada para atender às demandas da nossa população. É uma conquista que reforça nosso compromisso em construir uma cidade mais segura e acolhedora para todos”.

Foto: Dani Santos