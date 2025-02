São Cristóvão lidera geração de empregos em Sergipe em janeiro de 2025

São Cristóvão se destacou como o município sergipano que mais gerou empregos formais no mês de janeiro de 2025. De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o município registrou 604 admissões e 422 desligamentos, resultando em um saldo positivo de 182 postos de trabalho.

O setor de Serviços foi o principal responsável por esse desempenho, com um saldo de 169 empregos. Além deste setor, também contribuíram para os números as áreas de Indústria, Agropecuária, Construção e Comércio. Para o prefeito de São Cristóvão, Júlio Nascimento, os dados são um reflexo claro do trabalho realizado pela gestão municipal em busca do desenvolvimento.

“Esses números são resultados concretos de um esforço coletivo e de políticas públicas que têm focado no fortalecimento da nossa economia. Isso é fruto de um longo trabalho que foi realizado ao longo dos últimos oito anos na criação de oportunidades. A geração de empregos é uma consequência direta desse compromisso. Vamos seguir trabalhando para que São Cristóvão continue sendo a cidade do futuro”, afirmou o prefeito.

Os bons números de São Cristóvão na geração de empregos são resultado, também, das políticas públicas implementadas pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho (Semdet). A gestão tem investido constantemente na capacitação profissional e no fomento ao empreendedorismo, além de buscar novos investimentos para o município. Programas de qualificação gratuitos têm sido estabelecidos em parceria com instituições como o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e o Serviço Social do Transporte (Sest/Senat).

Josenito Oliveira, secretário da Semdet, destacou a importância do ambiente de negócios criado pela gestão para o crescimento econômico local. “A posição de destaque de São Cristóvão na geração de empregos reflete dois pontos essenciais: a criação de um ambiente favorável aos negócios, por meio de políticas públicas de incentivo ao empreendedorismo e fortalecimento da economia local, e a continuidade de um modelo de gestão que transmite estabilidade e confiança para os empresários, criando um ciclo positivo de negócios, empregos e renda”, afirmou o secretário.

Caged

O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) é um estudo do Governo Federal realizado desde 1965, utilizando informações enviadas pelas empresas. Ele serve para monitorar a geração de empregos em todos os municípios brasileiros, sendo uma importante ferramenta para a análise da saúde econômica do país.

Por Yago de Andrade Santos – Foto Heitor Xavier