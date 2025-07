São Cristóvão marca 15 anos da chancela da Praça São Francisco como Patrimônio Mundial

Nesta sexta-feira, 1º de agosto, a cidade de São Cristóvão recebe uma programação especial pelos 15 anos da chancela da Praça São Francisco como Patrimônio Mundial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). As atividades começam às 18h, no prédio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), e integram o projeto Cidade Seresta, promovido pela Prefeitura Municipal de São Cristóvão, por meio da Fundação Municipal de Cultura e Turismo João Bebe-Água (Fumctur), com apoio do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) e da Secretaria Especial da Cultura (Secult).

Como parte da programação, será aberta ao público a exposição ‘O Porvir é Agora: 15 anos de chancela da Praça São Francisco’, que propõe uma reflexão sobre as memórias, mudanças e significados que atravessam a história da Praça. Vídeos e fotografias convidam o público a revisitar vivências cotidianas e momentos simbólicos que mostram a relação da população com o espaço.

As imagens reunidas pertencem aos acervos do Iphan, do Instituto Marcelo Déda e do arquivo central da Universidade Federal de Sergipe. Conforme a curadora Laís Santos, embora as fotografias tenham diferentes autores, os registros são anônimos. “Celebrar os 15 anos de chancela como patrimônio da humanidade é a nossa prioridade, sem perder de vista a importância da historicidade de São Cristóvão, que é rica em diversidade cultural e patrimonial. A Praça São Francisco nos lança para o mundo e demonstra a grandiosidade de um estado tão pequeno e ao mesmo tempo gigante”, destaca Laís.

A noite também marca a reabertura do Museu Histórico de Sergipe, instituição museal mais antiga do estado e uma das mais visitadas de São Cristóvão. Após três anos em processo de restauro e um investimento de mais de R$ 1,4 milhão, o museu reabre com novas exposições, melhorias na estrutura e restauro do acervo. A visitação será organizada em salas temáticas, com exposições fixas e temporárias. A solenidade de reabertura contará com apresentação do Quinteto da Orquestra Sinfônica de Sergipe (Orsse).

Praça São Francisco

Tombada em 18 de agosto de 2010, a Praça São Francisco, localizada no Centro Histórico de São Cristóvão, datada do século XVI, foi traçada segundo a Ordenação Filipina, um código urbano utilizado pela realeza espanhola nas colônias ultramarinas, no tempo de Felipe II.

O conjunto arquitetônico da praça é o único exemplar no Brasil que se constitui como um assentamento urbano que representa a fusão do modelo urbanístico utilizado por Portugal e Espanha. Compõe-se de um espaço quadrilátero definido por suas edificações do entorno: Igreja e o Convento de São Francisco, Museu de Arte Sacra, a antiga Santa Casa de Misericórdia com anexo à Igreja Santa Izabel e o Palácio dos Governadores, atualmente Museu Histórico de Sergipe, além dos demais casarios do entorno.