São Cristóvão oferece inúmeros atrativos para visitantes durante o Fasc

Pela 39ª vez, acontecerá o Festival de Artes de São Cristóvão (Fasc) na Cidade Mãe de Sergipe. Em 2024, a festa, que tem mais de 50 anos, será realizada entre os dias 29 de novembro e 1º de dezembro, de sexta a domingo, com o tema ‘Cidade Viva’. Localizado bem próximo à capital, Aracaju, a apenas 25 quilômetros, o município pulsa com muita história, cultura e gastronomia típica, oferecendo inúmeros atrativos para os visitantes do Fasc. Fundada em 1590, São Cristóvão oferece motivos de sobra para aproveitar o fim de semana de festa e ‘turistar’ pela primeira capital de Sergipe e quarta cidade mais antiga do país, fundada em 1590.

“No passeio por São Cristóvão, o turista ou visitante tem um roteiro que abrange conhecer igrejas, museus, praças e docerias, onde são vendidos a deliciosa queijadinha e o famoso bricelet. Também vale a pena dedicar um tempo para conferir o artesanato, conhecer o ateliê de artistas locais e saber mais sobre as festas populares do interior do Sergipe”, aponta o secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco.

Caminhar pelas ruas de pedra da Cidade Mãe de Sergipe é uma volta ao passado. Basta observar o conjunto arquitetônico colonial composto por igrejas seculares e museus com valiosos acervos que compõem o patrimônio histórico, artístico e cultural da cidade. Além de impressionar pela beleza e referência histórica, os atrativos possibilitam grandes emoções e também trazem benefícios para a cidade. Afinal, os visitantes e turistas acabam consumindo produtos e serviços, movimentando, assim, a economia local.

O turismo religioso se apresenta como um dos atrativos que mais vêm crescendo nos últimos anos no Brasil e no mundo. É apreciado não somente por católicos, embora sejam maioria, mas, também, por aqueles que valorizam cultura e história. Nesse contexto. São Cristóvão apresenta dois produtos turísticos estruturados e fascinantes: o “Caminho da Fé” e a “Rota dos Museus”.

Atrelado ao roteiro “Caminho da Fé”, que contempla visitas a sete igrejas, a “Rota dos Museus” se cruza com o itinerário religioso, oportunizando uma viagem pela História de Sergipe. Estes são os pontos turísticos visitados no roteiro: Igreja do Rosário dos Homens Pretos, Igreja São Francisco, Museu de Arte Sacra, Igreja Nossa Senhora da Vitória – Igreja Matriz; Igreja Conventual de Nossa Senhora do Carmo (Carmo Maior); Igreja do Carmo Menor; Museu dos Ex-Votos, Memorial Santa Dulce; escultura de Cristo, a primeira imagem dele no Brasil; Igreja Nossa Senhora do Amparo dos Homens Pardos; Santa Casa de Misericórdia e Igreja Santa Izabel; e Museu da Polícia Militar de Sergipe.

A famosa Praça São Francisco, por sua vez, merece um capítulo à parte. Patrimônio da Humanidade desde 2010, de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), a praça tem grande valor histórico, paisagístico, urbanístico e sociocultural. Ali, estão o antigo Palácio Provincial (Museu Histórico do Sergipe), Igreja e Convento de São Francisco, onde está o Museu da Arte Sacra, Santa Casa de Misericórdia, Igreja Santa Izabel, Casa dos Saberes e Fazeres (artesanato) e a Casa das Culturas Populares.

Mais dicas

Quando se fala em artesanato, uma dica é visitar o Ateliê de Xilogravura Nivaldo Oliveira. O artista chegou a São Cristóvão para participar da restauração da Igreja da Nossa Senhora do Carmo em 2009. Hoje, está completamente conectado com o patrimônio cultural do município e recebe visitantes em seu ateliê, onde realiza cursos, manuseia as prensas de xilogravura (ótimas lembranças de viagem) e esculturas.

Sobre gastronomia um destaque é a queijadinha, doce bicentenário da época colonial. No município, a Casa da Queijada, de propriedade de Dona Marieta Santos, hoje com 80 anos, é famosa por produzir essas delícias pelas mãos das mulheres que compõem a família. Inicialmente, o doce era feito à base de farinha de trigo e queijo – daí o nome –, mas esse último ingrediente, depois, foi substituído por coco, o toque local que, em 2011, permitiu à guloseima receber o título de Patrimônio Cultural e Imaterial de Sergipe.

Outra sugestão é conhecer a Casa dos Bricelets. A comercialização de um dos doces mais tradicionais de São Cristóvão tem uma íntima conexão com a história local. O fino e crocante biscoito foi, durante anos, fonte de renda das irmãs missionárias da Imaculada Conceição, que mantinham um orfanato e prestavam serviços à população mais pobre. A receita do bricelet, por sua vez, é uma herança das freiras beneditinas que vieram da Suíça e viveram em clausura no Convento do Carmo. A versão original levava leite, farinha de trigo, ovos e açúcar. Já o toque local veio com a adição de suco de laranja e raspas de limão.

Degustar delícias em São Cristóvão foi elevado a outro patamar quando, em 19 de abril deste ano, foi inaugurada a Rua Gastronômica. Trata-se de um ambiente acolhedor, que agrega diversos restaurantes da cidade, com mesas ao ar livre distribuídas ao longo da Rua Ivo do Prado. Ali, os visitantes e turistas são convidados a saborear delícias típicas, entre outras variedades de iguarias, e a ouvir música ao vivo. A Rua Gastronômica funciona de sexta a domingo, das 18h às 23h.

Segundo a gestão municipal, a expectativa é de que mais de 55 mil pessoas passem pelos três dias do Festival de Artes de São Cristóvão, que conta com exposições, teatro, discussões literárias, cortejos de rua, gastronomia e diversos espaços dedicados a todos os tipos de manifestação cultural. Muita gente, inclusive, aluga casas para aproveitar tudo o que o Fasc oferece e, assim, têm a chance de conhecer ainda mais sobre a Cidade Mãe de Sergipe.

Confira a programação do Fasc:

Sábado (30 de novembro)

Palco João Bebe Água

20h – Serigy All-Stars

22h – Marina Lima

00h – Baiana System

02h – The Baggios

Palco Frei Santa Cecília

19h – Nine Senses

20h – Filipe Catto

22h – Lamparina

00h – Descidão dos Quilombolas

02h – Iggo Centaura

Palco Samba na Bica

11h – Danilo Duarte & Os Beneditos

13h – Samba de Salto

Música na Igreja

13h – Orquestra Jovem do Banese

15h – Nino Karvan e Heitor Mendonça

17h – Membrana

Domingo (1º de dezembro)

Palco João Bebe Água

20h – Joba Alves (De Gonzaga a Gonzaguinha)

22h – Arnaldo Antunes

00h – Clinton Fearon

02h – Don L

Palco Frei Santa Cecília

19h – Francisco El Hombre

21h – Nêga Doce

23h – Mombojó

01h – Los Sebosos Postizos

Palco Samba na Bica

11h – Fulgêncios

13h – Samba Deles

Música na Igreja

15h ­– Small Big Band

17h – Trio Crav&roza