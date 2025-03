São Cristóvão promove ações para garantir segurança, saúde e acolhimento

Durante a Romaria de Senhor dos Passos, celebração católica tradicional que está acontecendo em São Cristóvão entre os dias 14 e 16 de março, a Prefeitura Municipal tem proporcionado uma série de ações e serviços para que os romeiros e moradores aproveitem o melhor dos três dias de adoração. As atividades incluem atendimentos de saúde, segurança pública e privada, conscientização ambiental, fiscalizações de trânsito e comércio, além de acolhimento para quem deseja permanecer na cidade durante todo o evento.

Há mais de 200 anos, o Centro Histórico de São Cristóvão recebe cerca de 70 mil fiéis em devoção a Nosso Senhor dos Passos, imagem de Jesus Cristo que recorda o caminho entre sua condenação à morte e sepultamento. A romaria é realizada no segundo fim de semana da quaresma, como uma preparação para a Páscoa, reunindo devotos para uma série de missas e procissões, iniciadas pela caminhada de mais de 20km entre a Igreja São Judas Tadeu (Capuchinhos), em Aracaju, e Igreja do Carmo, em São Cristóvão.

Programação

Com o tema “Nos passos de Jesus nos tornamos peregrinos da esperança e da caridade”, a romaria continua em São Cristóvão neste domingo (16), com diversos eventos religiosos para os devotos presentes. No fim da tarde, os fiéis acompanharão a procissão com a imagem do Senhor dos Passos, seguida pelo tradicional cântico da Verônica e a cerimônia de encerramento. Confira a programação completa:

06h – Missa na Matriz/Santuário

07h – Missa na Igreja do Carmo

08h – Missa no Palco ao lado da Matriz/Santuário

08h – Missa na Gruta Nossa Senhora de Lourdes

09h – Missa na Igreja do Carmo

09h – Missa na Capela São João Batista

09h – Missa no Cristo Redentor

10h – Missa na Igreja do Carmo

11h – Missa na Igreja do Carmo

11h – Missa na Gruta Nossa Senhora de Lourdes

12h – Missa no Palco ao lado da Matriz/Santuário

13h – Missa na Igreja do Carmo

13h – Missa na Gruta Nossa Senhora de Lourdes

14h – Missa no Palco ao lado da Matriz/Santuário

15h – Missa na Gruta Nossa Senhora de Lourdes

16h – Saída das Imagens para o encontro, em seguida o sermão do encontro e o cântico da Verônica

19h – Missa de encerramento na praça Senhor dos Passos

Por Clara Dias – Foto Dani Santos