São Cristóvão promove este mês o 1º Festival de Camarão

A Prefeitura de São Cristóvão vai promover a primeira edição do Festival do Camarão. Agendado para os próximos dias 26 e 27, o evento acontecerá na Praça São Francisco, Centro Histórico da cidade, e contará com a Feira de Artesanato São Criativos, premiações, rodadas de negócios, apresentações musicais e aulas de culinária ao vivo com chefes renomados que utilizarão o camarão como ingrediente principal.

Terceiro colocado no ranking de produção de camarão em Sergipe, São Cristóvão tem buscado realizar o evento desde 2020, mas devido a pandemia o projeto teve que ser adiado. Segundo a presidenta da Fundação Municipal de Cultura e Turismo (Fumctur), Paola Santana, o Festival terá grande importância na disseminação do conhecimento da carcinicultura de São Cristóvão para o comércio de outras cidades do Estado.

“Enquanto gestão, percebe-se o pouco conhecimento disso no comércio de Aracaju, o consumo das pessoas é de camarões congelados de fora, sendo que temos camarões de qualidade aqui. Nossa ideia é apresentar esses produtos pelo viés do comércio, aproveitar a oportunidade e convidar pessoas que fazem a gastronomia da nossa cidade, que envolve camarão e caranguejo, além de apresentar a cultura das marisqueiras de São Cristóvão”, explica Paola.

Ainda de acordo com a presidenta, além de buscar valorizar a cultura e a gastronomia local, com a realização da primeira edição do Festival do Camarão, o município pretende se consolidar como um destino turístico de referência no estado de Sergipe, atraindo visitantes de todo o país. “Será um encontro que envolve cultura, turismo e economia, todos nós esperamos que seja um sucesso, e será, com certeza!”, afirma.

Programação:

Sexta-feira 26/05

16h – Cerimônia de Abertura

16h30 – Cozinha Show

20h – Show com Jayana Ramos

21h30 – Forró com Érica Barbozza

Sábado – 27/05

16h – Abertura

16h30 – Cozinha Show

20h – Show com Mirele Rodrigues

21h30 – Forró com Brasões do Forró

