São Cristóvão promove Festival do Camarão esta sexta e sábado

A Fundação Municipal de Cultura e Turismo de São Cristóvão e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho (Semdet) realizarão, na próxima sexta-feira (11) e no sábado (12), na Praça São Francisco, a primeira edição do Festival do Camarão. O evento tem como objetivo estimular o potencial gastronômico, turístico e cultural de São Cristóvão, que é o terceiro maior produtor de camarão do Estado.

A programação inclui “Feira de Artesanato São Criativos”, premiações, rodadas de negócios, apresentações musicais e aulas de culinária ao vivo com chefs renomados que utilizarão o camarão como ingrediente principal. Além disso, o evento contará com oito expositores que levarão pratos feitos à base do melhor camarão do estado de Sergipe.

Na sexta-feira (11), o evento terá início às 16h, com a cerimônia de abertura, seguida da cozinha show com a chef Kátia Barbosa. Logo após, às 20h, o público vai poder curtir os shows de Jayana Ramos e da banda Avexenela.

Já no sábado, a programação também começa às 16h, e às 16h30 será a vez da chef Lelly Leite comandar a cozinha show. Em seguida, a partir das 20h, sobe ao palco montado na Praça São Francisco a cantora Mirele Rodrigues, e em seguida, encerrando o Festival, haverá o show com a banda Forró Brasões.

O Festival conta com o apoio do Senac, UFS, RR Conect, Água São Cristóvão, e patrocínio do SEBRAE, Banco do Nordeste e Governo Federal.

Sexta-feira, 11/08:

16h: Cerimônia de Abertura

16h30: Cozinha Show

20h: Show com Jayana Ramos

21h30: Apresentação da banda Avexenela

Sábado, 12/08:

16h: Abertura

16h30: Cozinha Show

20h: Show com Mirele Rodrigues

21h30: Apresentação com Brasões do Forró

Fonte: PMSC (Foto:PMA)