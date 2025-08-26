São Cristóvão recebe Exposição Afrotextura do artista visual Juracy Júnior

No próximo dia 5 de setembro, às 15h, o Escritório do Iphan, localizado na praça São Francisco, em São Cristóvão, abre as portas para a “Exposição Afrotextura”. A mostra, de Juracy Júnior, traz pinturas inéditas em que esboços feitos à mão se misturam à intervenção digital e viram impressões fine art. São imagens que puxam o fio da memória africana e tecem, no presente, a identidade brasileira. O evento convida o público a ouvir as histórias que as cores guardam e sentir a ancestralidade que pulsa no povo sergipano.

“O objetivo é trazer para o cenário da arte as texturas utilizadas no terreiro de candomblé, principalmente nas estamparias. Estas texturas ganharam o mercado de consumo e se tornaram produtos de mercado. A ideia é devolver a essas texturas o status de arte”, explica Juracy, que também é babalorixá do Ilê Axé Alarokê (SE).

Ao todo, a exposição traz 14 obras. Seja em um emaranhado de pontos turísticos, igrejas e símbolos da cultura negra de São Cristóvão, seja em composições que trazem a força e a delicadeza dos orixás e dos povos de terreiro, as texturas gráficas produzidas por Juracy Júnior provocam uma sensação visual indescritível. São pequenos traços repetidos e criativos, de influência africana, usados de forma reta, curva ou em círculos, que realçam a pintura.

Além de expor e promover o gosto pela arte, a mostra permite fortalecer ações afirmativas e transversais de valorização da cultura afro-brasileira local por meio das artes visuais, viabilizar diversidade cultural e religiosa na produção artística do povo são cristovense e salvaguardar o patrimônio material e imaterial dos terreiros de matriz africana em Sergipe.

Na oportunidade, haverá uma roda de conversa com o artista sobre o processo criativo das obras. A iniciativa é realizada pelo Alarokê, fruto de um projeto selecionado pela Fundação Municipal de Cultura e Turismo João Bebe Água (Fumctur) de São Cristóvão/SE, no âmbito do edital 004/2024, de Fomento de Ações Artísticas e Culturais, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).

O quê? Lançamento da Exposição Afrotextura (do artista visual Juracy Júnior)

Local: Escritório do Iphan. Praça São Francisco, Centro de São Cristóvão/SE.

Data:05 de setembro de 2025

Horário:15h

