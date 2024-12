São Cristóvão se prepara para receber edição inédita da Feirinha da Gambiarra

No próximo dia 14, São Cristóvão, a cidade que é berço da história sergipana, será palco de um evento especial: a Feirinha da Gambiarra. Das 15h às 21h, a Praça São Francisco, Patrimônio Cultural da Humanidade, ganhará vida com um espetáculo de criatividade, arte e cultura local. A entrada é gratuita, e a promessa é de uma experiência única para os visitantes.

Mais do que uma feira, a Gambiarra é uma vitrine para artesãos, artistas e pequenos empreendedores compartilharem suas criações. “A Feirinha não é apenas um espaço de compra e venda, mas uma conexão entre o público e a essência da cultura sergipana. Trazer o evento para São Cristóvão, com toda sua riqueza histórica, é uma realização emocionante”, explica Isabele Ribeiro, idealizadora do projeto.

O charme colonial da Praça São Francisco, com suas construções históricas e ambiente acolhedor, foi o cenário escolhido para esta edição. “Este lugar não é apenas um cartão-postal, mas um símbolo vivo da nossa herança. Transformar a praça em um centro de economia criativa é uma maneira de exaltar nossa cultura e fortalecer o trabalho de quem faz arte”, destaca Isabele.

O evento também levanta a bandeira do consumo consciente, convidando o público a valorizar o que é produzido localmente, com autenticidade e cuidado. Para os expositores, é uma chance de ampliar seu alcance e fortalecer suas marcas; para os visitantes, uma oportunidade de mergulhar na riqueza cultural de Sergipe enquanto apoiam artistas e produtores regionais.

A realização dessa edição especial é fruto do Edital nº 07/2023 (Ilma Fontes) e da Lei Paulo Gustavo, com apoio do Governo do Estado, através da Funcap, e do Governo Federal. A edição de São Cristóvão da Feirinha da Gambiarra será uma experiência única, que une história, arte e criatividade.

Obará Comunicação Integrada – foto Heitor Xaveir