São Cristóvão se torna destaque nacional de empreendedorismo

São Cristóvão, localizado na Grande Aracaju, se tornou destaque nacional no setor de empreendedorismo, sendo a mais bem posicionado entre os municípios brasileiros que possuem entre 50 e 100 mil habitantes. O resultado foi divulgado pelo Ranking Connected Smart Cities 2024. Segundo a pesquisa, a Cidade Mãe de Sergipe obteve um crescimento de 125% nas empresas de tecnologia e 73,33% de crescimento nas empresas de economia criativa, além de contar com um parque tecnológico.

A pesquisa contemplou 100 municípios de todas as regiões do país e 11 eixos temáticos, que são: mobilidade, acessibilidade, urbanismo, meio ambiente, economia, governança, tecnologia e inovação, empreendedorismo, educação, saúde e segurança. No ranking geral, que engloba todos os municípios avaliados, São Cristóvão atingiu a 13ª colocação em Empreendedorismo; em Economia, a 44ª; e em Educação, a 45ª. Os números também mostram um crescimento do município quando comparado com a última pesquisa, em 2023, quando São Cristóvão apareceu em 53º lugar no eixo do Empreendedorismo; 85º lugar no eixo Economia; e, 91º lugar no eixo Educação.

Para o prefeito de São Cristóvão, Júlio Nascimento (União), ter a melhor colocação entre os municípios com até 100 mil habitantes é motivo de grande orgulho. “Isso é reflexo do compromisso da nossa gestão em trabalhar em prol dos trabalhadores e empreendedores locais. Esse resultado mostra que estamos no caminho certo, incentivando o empreendedorismo. Continuaremos fortalecendo as políticas públicas que impulsionam a economia e promovem a geração de renda para as famílias sancristovenses.”

Ranking Connected Smart Cities

O Ranking foi idealizado pela Necta e Urban Systems e apresenta as configurações reais das cidades e funciona como um dos pontos de partida para compreender indicadores e níveis de desenvolvimento do município. Ele faz parte da Plataforma CSC que foi fundada em 2015 e se consolidou como uma referência no Brasil no desenvolvimento das cidades inteligentes e mobilidade urbana.

Fonte e foto: PMSC