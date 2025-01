São Cristóvão vai receber evento promovido pelo Arquivo Nacional

O município de São Cristóvão foi selecionado para integrar o circuito de sedes do 10º Arquivo em Cartaz – Festival Internacional de Cinema de Arquivo, realizado pelo Arquivo Nacional.

O evento, que acontecerá no Cine Theatro Lar Imaculada Conceição, está inserido no cronograma do festival, com atividades programadas até junho de 2025. A temática deste ano, “Memórias da Terra em Filmes de Arquivo”, busca abordar asinterações entre humanidade, meio ambiente e memória coletiva.

A iniciativa vai promover eventos presenciais em oito cidades brasileiras, sendo apenas três no nordeste. Além de São Cristóvão, Natal (RN) e Salvador (BA) são as representantes nordestinas, as demais sedes são: Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Porto Alegre e Santa Maria (RS), além de Manaus (AM). Na Cidade Mãe, o Arquivo em Cartaz vai acontecer no mês de março, em data que será divulga em breve nos canais digitais do Arquivo Nacional. A previsão é de que sejam exibidos dois filmes como parte da programação, que estão sendo selecionados por uma curadoria realizada pela Fundação Municipal de Cultura e Turismo João Bebe Água (Fumctur).

Adaílton Andrade, diretor do Arquivo Municipal, destacou o papel do Arquivo Público de São Cristóvão como referência em gestão documental e memória cultural.

“A relevância do Arquivo Público de São Cristóvão como uma referência em preservação histórica e memória cultural é fruto da gestão municipal que, não apenas consolidou o arquivo como um espaço essencial para a gestão documental, mas também promoveu visibilidade para histórias e vozes antes marginalizadas, como marisqueiras, pescadores, benzedeiras, operários e outros personagens da comunidade local,” afirmou.

Desde sua revitalização, o Arquivo Público tem inovado com iniciativas como a transcrição de entrevistas orais que transformam histórias populares em documentos oficiais. Além disso, a regulamentação de leis como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e a implementação de um plano de classificação documental posicionaram o município como pioneiro na gestão documental no estado de Sergipe.

Trabalho reconhecido nacionalmente

A temática do Festival esse ano implica reconhecer a importância das interações com o planeta Terra e o meio ambiente e também as narrativas de resistência, as histórias de lutas, as relações com ancestrais, da humanidade com a natureza, a transmissão e a renovação de ensinamentos e culturas de respeito e proteção ambiental. Para a coordenadora do Projeto Arquivo em Cartaz, Franciele Oliveira, São Cristóvão foi uma das cidades selecionadas por ter uma gestão que cuida desses aspectos em âmbito municipal, através da preservação da memória:

“A escolha das sedes reflete a parceria do Arquivo Nacional com instituições dedicadas à preservação de acervos audiovisuais e à formação de públicos engajados com narrativas e memórias plurais,como São Cristóvão”, justificou Franciele.

A agenda do Arquivo em Cartaz inclui exibições presenciais de filmes, oficinas como a Lanterninha Mágica e a conservação de filmes, além de debates sobre preservação de acervos audiovisuais e sonoros. A programação, que contará também com uma Mostra Acervos em plataforma streaming, visa atingir um público diverso, incluindo pesquisadores, profissionais de arquivos, estudantes e produtores culturais.

O festival é uma oportunidade de visibilidade para São Cristóvão e seu arquivo, que preserva a história local e está engajado com temas de alcance global, como mudanças climáticas e sustentabilidade.

Da assessoria – Foto: Heitor Xavier.