São João com Mobilidade do Setransp segue com programação até o dia 30

Iniciativa do setor de transporte amplia linhas exclusivas para as festividades na Orla de Atalaia e Praça dos Mercados, facilitando o acesso e destacando a tradição junina no estado

Desde o dia 1º de junho, as empresas de transporte público coletivo de Aracaju ampliaram as linhas de ônibus exclusivas para atender os passageiros na madrugada, com a Operação Corujão, fornecendo um melhor acesso às festividades no período junino. Além da circulação normal dos ônibus diariamente, até o dia 30 de junho, cinco linhas operam de terça a domingo saindo de vários pontos de Aracaju e Região Metropolitana, transportando a população para a Orla de Atalaia, no Arraiá do Povo, além da Praça dos Mercados durante o Forró Caju.

A iniciativa faz parte do projeto denominado São João com Mobilidade do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp), juntamente com a Prefeitura de Aracaju e a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito. Este ano, o projeto conta ainda com a parceria com o Governo do Estado, que caracterizou 15 ônibus para destacar a cultura junina.

Os trajetos de ida e volta acontecem entre 23h40 até 1h, de terça a quinta e aos domingos, e das 23h40 às 3h, às sextas e sábados, ampliando a atuação dos corujões que circulam na madrugada. Os terminais de integração funcionam conforme o horário regular, encerrando às 23h30.

Cartão Mais Aracaju

Para facilitar o acesso dos passageiros, no espaço do Ponto do Turista, no Arraiá do Povo, também estão sendo disponibilizados os cartões Mais Aracaju pré-pago e Turista, das 18h às 00h. No local, as pessoas podem adquirir e recarregar o cartão com os agentes comerciais. A iniciativa oferece ainda mais comodidade para todos aproveitarem as festividades sem preocupações.

Linhas exclusivas juninas

As linhas de ônibus exclusivas do São João com Mobilidade geram maior acesso da população, além de ser uma opção mais segura para evitar fluxo de pessoas dirigindo após as festas. São elas:

Augusto Franco/ Unit Farolândia/ Orlando Dantas e Santa Maria; Mosqueiro e Aruana; Eduardo Gomes e Tijuquinha via Tancredo Neves; Conjunto João Alves/ Fernando Collor / Marcos Freire III /via Santos Dumont e Lamarão; Marcos Freire II/Piabeta e Albano Franco via beira mar e Porto Dantas.

O projeto conta ainda com a parceria da Secretaria de Estado do Turismo, da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados de Alagoas e Sergipe (Fetralse), do Sest Senat, do Programa Despoluir e das empresas Viação Atalaia, Grupo Progresso e Grupo Modelo. Além disso, o Sest Senat também divulga, amplamente, a campanha de combate a exploração e abuso sexual infantil com a distribuição de panfletos nas festas e terminais de integração, além de outras iniciativas.

Fonte e foto Setransp