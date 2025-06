São João com Mobilidade é lançado na abertura dos festejos juninos da Prefeitura e do Governo

Há cinco anos, projeto do setor de transporte amplia a mobilidade com linhas especiais e horários estendidos

Entre os dias 30 e 31 de maio, foi lançado o São João com Mobilidade, projeto do setor de transporte que amplia os horários dos ônibus e disponibiliza linhas especiais para facilitar o acesso da população aos festejos juninos. O lançamento aconteceu durante a abertura oficial do Arraiá do Povo, promovido pelo Governo de Sergipe, e no segundo dia de programação do Forró Caju, festividade realizada pela Prefeitura de Aracaju.

O projeto, que teve início em 2019, é uma iniciativa conjunta do Setransp, do Mais Aracaju e da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), por meio da Prefeitura de Aracaju. A iniciativa ainda conta com o apoio do Governo de Sergipe e das empresas que prestam o serviço de transporte público na capital e região metropolitana.

Além de ampliar a prestação do serviço, o São João com Mobilidade também leva a identidade visual das tradições nordestinas para todos os pontos de Aracaju e região metropolitana. Com três ônibus caracterizados com a temática do Forró Caju e mais três veículos com os elementos visuais do Arraiá do Povo, a iniciativa transforma o transporte público em uma experiência cultural, convidando todos, de forma inovadora e acessível, a vivenciarem a programação festiva do período, considerado pelos sergipanos como a melhor época do ano.

“O São João com Mobilidade valoriza a cultura nordestina e, ao mesmo tempo, fomenta o turismo na cidade. A proposta do setor é oferecer aos passageiros uma forma acessível e segura de mobilidade durante os festejos juninos. Junto à SMTT, o projeto também oferece linhas complementares e horários estendidos até a madrugada”, explica a presidente do Setransp, Raissa Cruz.

Ícaro de Araújo é o motorista da Viação Atalaia que irá conduzir o ônibus que leva a marca do Forró Caju pelas ruas da cidade durante o período junino. Ele trabalha como motorista na empresa há sete anos e relata que o projeto promove uma mobilidade que leva tradição, além de ser ambientalmente responsável.

“Com os ônibus caracterizados do Forró Caju e do Arraiá do Povo, a gente consegue levar para as ruas da cidade a tradição do nosso povo. Além disso, a população pode curtir os festejos até de madrugada, porque o transporte é por nossa conta”, diz Ícaro.

Mais Aracaju

Além do Arraiá do Povo, a Vila do Forró, estrutura temática do Governo de Sergipe, montada junto à arena onde acontecem as apresentações musicais, conta com uma casinha toda personalizada do Mais Aracaju. No local, os passageiros podem realizar a recarga dos cartões de transporte, e os turistas podem solicitar o Mais Aracaju Turista, um cartão com layout customizado com pontos turísticos da cidade.

“A casinha do Mais Aracaju é uma forma de facilitar ainda mais a mobilidade dos passageiros durante os festejos. Por meio dos nossos agentes comerciais, o espaço funciona como ponto de recarga, facilitando a compra de créditos do Mais Aracaju e garantindo mais praticidade para quem quer curtir essa época do ano. Além disso, a entrega do Mais Aracaju Turista, que tem um layout único, é uma forma de acolher e promover comodidade para quem nos visita e deseja utilizar o transporte público”, ressalta o diretor executivo da Aracajucard, José Carlos Amâncio.

Os agentes estão disponíveis na casinha do Mais Aracaju, de terça a domingo, das 17h às 23h30. A PagowAju, empresa de vale-transporte, também está realizando a venda de créditos no local.

Linhas especiais e corujões

Confira abaixo o itinerário das linhas com os horários de cada dia da semana e a operação dos corujões. A iniciativa contempla o trajeto do Arraiá do Povo e do Forró Caju.

Linhas Especiais São João com Mobilidade – Rua da Frente/Praça dos Mercados

Eduardo Gomes

Orla de Atalaia – Coroa do Meio – 13 de Julho – Centro – Bairro Cirurgia – Bairro América – Conj. Eduardo Gomes.

Terça a quinta

01h00

02h00

Sexta a domingo

01h00

02h00

03h00

04h00

Fernando Collor

Orla de Atalaia – Coroa do Meio – 13 de Julho – Centro – Porto Dantas – M. Freire II – Conj. Fernando Collor

Terça a quinta

01h00

02h00

Sexta a domingo

01h00

02h00

03h00

04h00

Bugio

Orla de Atalaia – Coroa do Meio – 13 de Julho – Centro – 18 do Forte – Santos Dumont – Conj. Bugio

Terça a quinta

00h20

01h20

Sexta a domingo

00h20

01h20

03h30

Santa Maria

Centro – 13 de Julho – Coroa do Meio – Orla de Atalaia – Farolândia – Santa Maria

Terça a quinta

00h

01h00

Sexta a domingo

00h

01h00

02h00

03h10

04h10

Mosqueiro

Centro – 13 de Julho – Coroa do Meio – Orla de Atalaia – Aruana – Mosqueiro

Terça a quinta

00h

01h00

Sexta a domingo

00h

01h00

02h00

03h10

04h10

Corujão 1001 – Atalaia / Centro / Eduardo Gomes

00h30

01h30

02h30

03h30

Corujão 1002 – Atalaia / Centro / Fernando Collor

00h00

02h00

Corujão 1003 – Atalaia / Centro / Bugio

00h50

02h05

03h20

Linhas Especiais São João com Mobilidade – Orla de Atalaia

Eduardo Gomes

( Orla de Atalaia – Coroa do Meio – 13 de Julho – Centro – Bairro Cirurgia – Bairro América – Conj. Eduardo Gomes )

Terça a quinta

00h30

01h30

Sexta a domingo

00h30

01h30

02h40

03h40

Fernando Collor

( Orla de Atalaia – Coroa do Meio – 13 de Julho – Centro – Porto Dantas – M. Freire II – Conj. Fernando Collor )

Terça a quinta

00h30

01h30

Sexta a domingo

00h30

01h30

02h40

03h40

Bugio

(Orla de Atalaia – Coroa do Meio – 13 de Julho – Centro – 18 do Forte – Santos Dumont – Conj. Bugio)

Terça a quinta

00h40

01h40

Sexta a domingo

00h40

01h40

02h50

Santa Maria:

( Centro – 13 de Julho – Coroa do Meio – Orla de Atalaia – Farolândia – Santa Maria )

Terça a quinta

00h20

01h20

Sexta a domingo

00h20

01h20

02h30

03h30

Mosqueiro

( Centro – 13 de Julho – Coroa do Meio – Orla de Atalaia – Aruana – Mosqueiro)

Terça a quinta

00h20

01h20

Sexta a domingo

00h20

01h20

02h30

03h30

Corujão 1001 – Atalaia / Centro / Eduardo Gomes

00h30

01h30

02h30

03h30

Corujão 1002 – Atalaia / Centro / Fernando Collor

00h00

02h00

Corujão 1003 – Atalaia / Centro / Bugio

00h50

02h05

03h20

Ascom Setransp