São João da Fazenda VIDAM Escurial celebra tradição, cultura e emoção em grande estilo

No último sábado, 24 de maio, a Fazenda VIDAM Escurial foi palco de uma das mais marcantes celebrações juninas do estado: o São João VIDAM 2025. Combinando sofisticação, tradição e forte valorização da cultura sergipana, o evento reuniu milhares de pessoas em uma experiência completa, que ultrapassou os limites de uma simples festa.

Logo na abertura, às 15h, os portões se abriram para dar início ao cortejo cultural junino, com dezenas de grupos folclóricos, bacamarteiros, reisado, samba de coco, cacumbi, lambe sujo, taieiras, entre outros representantes da diversidade cultural sergipana. Às 18h, a emocionante encenação da Ave Maria, cantada por Verlaine da janela do casarão colonial, emocionou o público. Logo em seguida, a tradicional encenação da visita de Dom Pedro II e Teresa Cristina à fazenda trouxe um espetáculo de cores, figurinos e simbolismo histórico.

No palco, grandes nomes do forró animaram a noite: Dorgival Dantas, Mastruz com Leite, Fulô de Mandacaru, Fogo na Saia, Balança Eu e Três Moleques compuseram uma programação que exaltou o forró raiz com estrutura de alto nível.

Para o professor José Wilson, CEO do Grupo VIDAM e idealizador do evento, o São João da Fazenda VIDAM é mais do que uma festa:

“Nossa missão é preservar e exaltar a cultura nordestina com respeito, beleza e excelência. Ver essa celebração viva, com a participação de tantos artistas e grupos sergipanos, é motivo de imenso orgulho. Esse evento só foi possível graças a uma equipe dedicada, incansável e apaixonada pelo que faz. A todos que contribuíram, meu mais sincero agradecimento.”

O São João VIDAM não só destacou grandes atrações nacionais, mas também promoveu talentos locais, reforçando o compromisso do grupo com o desenvolvimento cultural e turístico de Sergipe. Entre experiências gastronômicas com buffet típico no restaurante Curral do Engenho, apresentações culturais e estrutura de alto padrão, o evento se consolidou como um verdadeiro festival de cultura, arte e tradição nordestina.

A Fazenda VIDAM Escurial, com seu cenário histórico e atmosfera acolhedora, provou mais uma vez que é possível unir história, emoção e entretenimento em uma experiência inesquecível. A assessoria de imprensa é assinada pela Navarro Comunicação.

Por Fredson Navarro / Navarro Comunicação

Foto- Maicon Almeida