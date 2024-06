São João da Tradição acontece neste final de semana em São Cristóvão

A Prefeitura de São Cristóvão dará início ao São João da Tradição 2024 na Estação Ferroviária, no Centro Histórico, nesta sexta-feira (14). O evento, que promete trazer alegria e cultura para a cidade, contará com diversas atrações regionais e talentos locais, incluindo Luanzinho Moraes e Joba Alves. No segundo dia de festividades, sábado (15), bandas como Adiran Júnior e Rafinha Big Love subirão ao palco para animar o público com muito forró.

A população encontrará uma estrutura bem organizada para o São João da Tradição. O espaço do show contará com 10 metros, incluindo uma área técnica e todas as acessibilidades necessárias; um telão de fundo de palco com 6×4 metros, exibirá material publicitário e artístico.

“Nossa estrutura terá toda a acessibilidade necessária para o nosso público, com segurança, espaço de banheiro organizado em ponto estratégico, além da presença de assistentes sociais e equipes de saúde”, destacou Eluar Melo, diretor de eventos da Prefeitura.

A segurança será reforçada com o apoio da Polícia Militar de Sergipe e 60 agentes de segurança privada que estarão presentes dentro do evento e ao redor do espaço de show. “Teremos revista na entrada, e os seguranças estarão circulando pelo espaço da festa e também em pontos fixos atentos à movimentação”, explicou Eluar.

Além disso, haverá uma estrutura dedicada para o acolhimento e atendimento de pessoas pela equipe da Secretaria de Assistência Social, bem como ambulâncias de plantão na entrada do evento para emergências.

No domingo (16), será realizado o tradicional Casamento Tabaréu, com concentração no bairro Lourival Batista a partir das 13h. Este evento anual atrai um grande número de participantes, que chegam montados em cavalos e carroças decoradas. Acompanhados pelas toadas dos vaqueiros, os noivos lideram o percurso da “carroceata” pelas ruas da cidade até o Centro Histórico, culminando na Esplanada da Estação Ferroviária.

O palco da cerimônia estará montado na Esplanada, onde, sob os olhares atentos da população, ocorrerá a cena do casamento às 18h. Após a celebração, o cantor Douglas Gavião comandará a música, garantindo que todos possam dançar forró até a noite.

Sérgio Mota, coordenador do Casamento Tabaréu, expressou sua satisfação em organizar este evento tradicional por mais um ano. “Eu me sinto muito agraciado, é um evento que o povo gosta muito, pede que aconteça e sou muito grato à Prefeitura de São Cristóvão por todo o apoio. Em todos os anos de gestão, o prefeito Marcos Santana sempre nos apoiou e respondeu às nossas solicitações, e isso é de grande valia”, disse Mota.

Realização

O São João da Tradição é uma realização da Prefeitura de São Cristóvão, por meio da Fundação Municipal de Cultura e Turismo João Bebe Água (Fumctur), com patrocínio do Banco do Nordeste (BNB) e apoio da SE – Sistema Engenharia.

Ascom Prefeitura de São Cristóvão – Foto: Heitor Xavier