São João chega e umas das atrações confirmadas para o forró caju é o cantor Fábio de Estância

Com mais de 21 anos de carreira artística, tecendo seus fios pela história da música sergipana com canções de sua própria autoria, Fábio de Estância também abrilhantará outros arraiás pelo interior do Estado de Sergipe além-fronteiras.

O embaixador da cultura estanciana estará mais uma vez presente nos palcos da capital sergipana, Fábio de Estância faz show dia 05 de junho em um dos eventos junino mais popular e tradicional do estado, o “Forró Caju” , levando canções consagradas do São João nordestino bem como canções de sua autoria, a exemplo do xote “flor do Piauitinga”, e a mais representativa canção da identidade junina estanciana que é o arrasta-pé “ barco de fogo”.

O single mais recente do embaixador estanciano chama-se mangue seco, ribeira, morena e cantadô, um romance musicado entre Sergipe Bahia, narrado do pontal de Indiaroba ao coqueiro e mangue seco em Jandaira, já com áudio visual assinado pela Reprise filmes, está disponível nas principais plataformas de streaming, YouTube e Instagram, vale a pena assistir e ouvir.

Fábio de Estância é cantor compositor, tem três discos gravados, com destaque para o “CD Flor do Piauitinga” que é autoral, onde se destacam as músicas, “barco de fogo”, “Estância tradição cultura” e “Flor do Piauitinga”, homônima do CD.

Em 2023 lançou a autoral “xote é a dança do amor“, que predominou nas emissoras de rádio e nas redes sociais, também disponível nas plataformas streaming.

No show, Fábio de Estância sempre coloca como vitrine a cidade de Estância e romantiza em suas canções, acompanhado de banda base com a presença marcante da sanfona, da zabumba e do triangulo. Estes são elementos fortes de um bom forró autêntico e sergipano.

Seu nome tem ganhado cada vez mais destaque no cenário musical sergipano, onde ele inova em suas músicas e criou uma conexão única com seu público.

Desde pequeno, Fábio de Estância sempre teve uma forte ligação com a música. Assim como vários artistas é de uma cantiga no arraial, das brincadeiras de São João e de encontros com os amigos, que nasce um artista e ser compositor é uma arte nada fácil. Criar música tem que fazer sentido, tem que ter o verdadeiro tom, o dom de cantar.

O que faz Fábio de Estância se destacar no forró é sua capacidade de criação e de manter a tradição e cultura junina viva. Seu forrozin daqueles de soar a camisa é um convite irresistível para dançar e se divertir nos festejos juninos de Sergipe.

“Eu quero que minhas músicas tenham a força da identidade local , despertando alegria e ânimo aos amantes de um bom forró , fazendo-os dançar nos festejos juninos que é irresistível em nosso Sergipe – eu também preservo essa cultura que ultrapassa gerações e claro que em meus shows sempre faço uma mistura das nossas músicas que são nossas riquezas com a modernização, unindo gêneros e faixas etárias que amam nosso trabalho”, revela Fábio.

Fábio de Estância está sempre em busca de novas formas de inovar e surpreender o seu público. Parte de seu repertório é possível perceber o quanto o cantor fala da bela Cidade Jardim (Estância) e de Sergipe. Atualmente, o cantor está trabalhando em novos projetos musicais e preparando uma série de shows para levar sua música a mais cidades sergipanas e por esse nordeste afora.

“Quero continuar crescendo e levando alegria através da minha música para cada vez mais pessoas”, diz.

