São João:  Energisa reforça manutenção nos municípios que receberão os festejos

O mês de junho é muito esperado por muitos sergipanos que aproveitam os festejos juninos em várias regiões de Sergipe. Para garantir o fornecimento de energia de qualidade, a Energisa já iniciou as manutenções preventivas, que integram o Plano São João, nos municípios que receberão os festejos.

Entre as ações da manutenção preventiva, já foram realizadas 55.575 podas de galhos próximos à rede elétrica, 2 mil lavagens de estruturas para diminuir os efeitos da salinidade, entre outros serviços. Mais de 6 mil quilômetros da rede elétrica já foram inspecionados. As manutenções são reforçadas nesse período porque há um aumento de carga por conta dos eventos.

“Todas essas manutenções preventivas integram o Plano São João que visa garantir a confiabilidade do fornecimento de energia e a segurança ao público durante os festejos. Lembrando que as manutenções preventivas são realizadas ao longo do ano, mas em alguns períodos realizamos esse reforço”, explica o coordenador de Planejamento e Programação da Energisa Sergipe, Antônio Cleverton.

Além das manutenções preventivas nos municípios dos festejos, a Energisa também disponibilizará uma logística diferenciada das equipes de campo nas regiões com os festejos juninos e o monitoramento da rede elétrica 24 horas no Centro de Operações Integradas (COI).

Investimentos 2025

Em 2025, a Energisa está investindo cerca de R$ 183 milhões em obras para ampliação e modernização da rede elétrica. Além das manutenções preventivas que são realizadas ao longo do ano, essas obras contribuem para a melhoria contínua do fornecimento de energia. A distribuidora também tem investido em tecnologias para o restabelecimento rápido do fornecimento de energia para atuação, principalmente, em situações emergenciais.

“Temos cerca de 772 religadores espalhados nos 63 municípios. Com esses equipamentos, o sistema identifica o local em que aconteceu a falha e realiza, de forma autônoma, manobras isolando o trecho danificado. Em até um minuto, o defeito é isolado e o fornecimento de energia é restabelecido para os clientes”, explica Antônio.

Texto e foto Adriana Freitas