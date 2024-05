São João: Energisa reforça manutenção preventiva na rede elétrica

Cidades com festejos estão recebendo reforço

A Energisa Sergipe já iniciou a manutenção preventiva da rede elétrica na Orla da Atalaia, local que acontecerá o Arraiá do Povo nos meses de junho e julho. A ação integra o Plano São João que tem por objetivo intensificar a manutenção preventiva e inspeção de segurança na rede elétrica dos municípios que receberão os festejos juninos.

Em Aracaju, a programação do Arraiá do Povo inicia no dia 1º de junho, uma realização do Governo do Estado que conta com o apoio da Energisa. Para atender este evento tradicional, foram realizadas inspeções preventivas na Orla e imediações, lavagem de estruturas para eliminar a poluição natural da maresia e a realização de serviços na rede elétrica para prevenir a interrupção do fornecimento de energia.

O gerente de Construção e Manutenção da Distribuição da Energisa Sergipe, Thyago Tanouss, destaca que o Plano São João tem por objetivo reforçar a rede elétrica, pois neste período há um aumento de carga por conta dos eventos. “Estamos intensificando as manutenções preventivas com inspeção visual e com termovisor em Aracaju e nas cidades do interior que vão receber os festejos. Em algumas situações, estamos realizando obras na rede elétrica para atender o aumento de carga”, explica.

Além das ações preventivas, a Energisa também disponibilizará uma logística diferenciada das equipes de campo nas regiões com os festejos juninos e o monitoramento da rede elétrica 24 horas no Centro de Operação. “O São João é um muito esperado pelos sergipanos e a Energisa realizará todas as ações necessárias para que esses festejos aconteçam sem intercorrências”, afirma Thyago.

Investimentos 2024

Além das manutenções preventivas, a Energisa está investindo R$ 242 milhões nos 63 municípios de concessão neste ano. O foco é em obras de melhoria e reforma da rede elétrica, instalação de equipamentos que permitam a automação e comandos à distância, ampliação de subestações e linhas de distribuição de alta tensão, combate ao furto de energia e expansão de redes para ligação de novos clientes. Atualmente, a Energisa Sergipe atende mais de 855 mil clientes.

