São João na Praça abre temporada dos festejos juninos em Aracaju

A praça General Valadão, no Centro de Aracaju, foi palco da abertura do São João na Praça, na tarde desta segunda-feira, 12. A festa é promovida pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), em parceria com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Sergipe (Fecomércio-SE), Sesc e Senac. As atrações se estenderão até o dia 22, véspera do Forró Caju, contando com apresentações de trios de forró pé de serra e artistas locais, além de um concurso de quadrilhas juninas e cortejo junino.

Quem passou por lá, contou com muita música e animação, ao som de bandas de forró locais, que se apresentaram para o público. A abertura ficou por conta de Elias do Acordeon, que fez muita gente dançar agarradinho.

O presidente da Funcaju, Luciano Correia, destacou que o São João na Praça é o início do Forró Caju, com uma programação de alto nível, e melhor do que a edição do ano passado. “Além de a gente trazer a qualidade do Forró Caju aqui para a Praça General Valadão, estamos trazendo 100% de programação sergipana e da melhor qualidade, artistas que podem estar no palco da praça Hilton Lopes e em qualquer lugar do Brasil. A Prefeitura de Aracaju está apoiando os artistas sergipanos em todas as iniciativas, como o Circular Junino, o Forró nos Bairros e esse da General Valadão”, disse.

Quem também esteve presente na abertura foi o presidente da Fecomércio, José Marcos de Andrade, que enfatizou a importância da parceria com a Prefeitura. “Enquanto entidade representativa do comércio, serviço e turismo, estamos fazendo algo para enriquecer o centro da cidade, trazendo o público para cá, que é um público consumidor. Esse é o segundo ano que estamos promovendo o São João na Praça. Essa parceria com a Prefeitura de Aracaju é muito importante, pois é ela que promove toda a segurança, limpeza e nos proporciona esse evento lindo”, declarou.

O secretário municipal do Turismo (Setur), Jorge Fraga, afirmou que as festas de São João têm fomentado a geração de emprego e movimentado recursos em Aracaju. “É um São João completo, com tranquilidade, com as famílias na praça, com os funcionários das empresas do centro aproveitando. Ou seja, Aracaju é um arraial a céu aberto, no qual temos festas apoiadas e realizadas pela Prefeitura, como esse São João na Praça, e como o nosso tradicional Forró Caju, entre outros. Tornamos Aracaju a capital nacional do forró. Hoje nossa cidade desponta por ter o maior São João do país”, afirmou.

Público aproveitou

O primeiro dia de programação foi marcado pela apresentação de artistas locais que levaram muita animação ao público que compareceu à praça General Valadão. Os estudantes Thaisy Santa Rosa e Ronicleiton Paixão não perderam tempo e foram dançar forró, embalados pelo som da sanfona, do triângulo e outros instrumentos. “Eu moro em Aracaju, mas eu sou da Bahia. Achei fantástico o São João na Praça aqui em Aracaju, no país do forró, achei uma coisa linda. Não estava sabendo, vim para o centro e achei incrível”, declarou Thaisy. Já o seu amigo, Ronicleiton, afirmou ser apaixonado pelas festas de São João. “A gente combinou de vir aqui no centro e nos deparamos com isso, e é muito bom. Sem dúvida, todos os movimentos que dão oportunidades para usar os artistas da terra são extremamente importantes e uma programação como essa é incrível”, disse.

O músico Fernando Crateus, que se apresentou nesse primeiro dia, não poupou elogios ao evento. “Esse ano a Prefeitura de Aracaju está com um incentivo maravilhoso, pois está colocando o São João em lugares que antes estavam esquecidos, como aqui na Praça General Valadão, que até teve no ano passado. Vamos tentar hoje dar o melhor do arrasta pé para esse público. O São João já é uma festa muito boa, e ainda mais assim, de graça, tomando conta da praça, melhor ainda. O pessoal que está saindo do comércio, saindo do trabalho, já vem para cá”, declarou.

A técnica de enfermagem Luciana Sales disse que ia dançar até o fim da festa. “Fiquei sabendo da programação via internet e vim prestigiar a minha cidade, que tanto amo. O forró aqui está sensacional, tanto para os turistas quanto para os aracajuanos. Está aconchegante, e o público vindo, dá para prestigiar tranquilamente, dá para trazer crianças, idosos, um público variado. Achei bem interessante a estrutura, que tem como se proteger da chuva. As bandas são muito boas, com músicos da terra, valorizando a nossa cultura”, afirmou.

Confira a programação completa:

13 de junho – terça-feira

16h – Trio Xoteado

17h – Evanilson Vieira

17h30 – Glaubert Santos

19h – Concurso de Quadrilha Junina Seu Menino – Eliminatória

14 de junho – quarta-feira

16h – Caçula do Forró

17h – Lucas Campelo

17h30 – Trio Pega na Rua

19h – Concurso de Quadrilha Junina Seu Menino – Eliminatória

15 de junho – quinta-feira

16h – Banda Ki-Lariô

17h – Luiz Fontinelli

17h30 – Chiquinho do Além Mar

19h – Concurso de Quadrilha Junina Seu Menino – Final

16 de junho- sexta-feira

15h – Cortejo (saída da Praça Fausto Cardoso)

16h – Cortejo (saída da Praça General Valadão)

17h – Chico Rodrigues e Forró Chique Chique

18h30 – Correia dos 8 Baixos

17 de junho- sábado

9h – Trio Pau de Arara

10h- Trio Café Suado

19 de junho – segunda-feira

16h – Trio Gilsinho e Joza

17h30 – Banda Estação da Luz

19h – Douglas Gavião

20 de junho – terça-feira

16h – Trio Xote Mania

17h30 – Marcos Paulo

19h – Forró Os Pé de Cana

21 de junho – quarta-feira

16h – Pé Quente do Forró

17h – Os Faranis

17h30 – Luiz Paulo

19h – Quadrilha Junina Assum Preto

22 de junho – quinta-feira

16h – Trio Nordeste Independente

17h – Jorge Ducci

17h30 – Ararão do Nordeste

19h – Quadrilha Junina Unidos em Asa Branca.

Foto Michel de Oliveira

Por Tirzah Braga