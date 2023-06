No próximo domingo, 25 de junho, às 17h, no Parque Kariris, em Tomar do Geru, acontece o São João no Parque, através da realização do empresário Jal Construções e família.

O festejo junino terá apresentação de quadrilhas, com premiações para as três colocadas, e ainda shows com Rafinha Show, Marcelo Lacerda e Max Ferra.

As apresentações das quadrilhas serão: Buscapé, Luar do Sertão, Luar Nordestino e Laços Juninos, com premiações de 1° lugar: R$ 1.000,00, 2º lugar: R$ 500,00 e 3º lugar: 300,00.