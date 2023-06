São João no Parque é realizado com sucesso em Tomar do Geru

Por meio da realização do empresário Jal Construções e família, no último domingo (25), aconteceu o São João no Parque Kariris, em Tomar do Geru.

O São João no Parque contou com muita animação, cultura e tradição, um dia para ficar na história do município do Sul sergipano.

O festejo junino teve apresentação de quadrilhas, sendo premiadas as três primeiras colocadas. Buscapé, Luar do Sertão, Luar Nordestino e Laços Juninos fizeram a alegria dos presentes.

Também ocorreram shows dos artistas Rafinha Show, Marcelo Lacerda e Max Ferra.

Além dos shows e das quadrilhas, o São João também contou com o Barco de Fogo de Estância, pela 1ª vez no município gerurense.

“Eu, a minha família e os amigos não mediram esforços para realizar um grande e organizado evento. Até o São João no Parque do próximo ano”, frisou Jal.

ASCOM – Jal Construções