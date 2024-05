São João: Saiba como solicitar ligação provisória de energia

Serviço precisa ser solicitado com antecedência

Sergipe já está entrando no clima de São João e com ele, vem a oportunidade para quem deseja montar um negócio nas diversas festas de rua que acontecem espalhadas por todo o estado, visando uma renda extra. A Energisa lembra que, antes de abrir um ponto comercial temporário e/ou realizar festas, é fundamental solicitar a ligação provisória de energia com antecedência, evitando as ligações clandestinas que podem causar acidentes graves.

As ligações provisórias devem ser informadas à Energisa com antecedência mínima de dois dias úteis. O cliente deve apresentar a documentação necessária dependendo da carga e atividade, a exemplo da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART com todas as informações, liberação do órgão público para funcionamento, autorização emitida por corpo de bombeiros em caso de comercialização de fogos de artifícios, entre outros possíveis documentos.

“É muito importante que quem vai abrir esses comércios temporários solicite a conexão provisória com antecedência, pois é uma forma de garantir a segurança e evitar choques elétricos e acidentes fatais, além de ter o serviço regularizado e sem o risco de ser autuado por furto de energia que é crime”, alerta o coordenador de Atendimento da Energisa em Sergipe, Rosano Freitas.

Como solicitar

O cliente deve ir até uma agência da Energisa e informar o período em que a energia será utilizada, apresentar RG, CPF, os documentos técnicos, comerciais e de segurança, além da relação dos equipamentos que serão usados no estabelecimento com suas respectivas potências, em watts ou kilowatts. Com essas informações, a concessionária vai calcular o valor do consumo e emitirá o boleto que deve ser pago pelo cliente. Após a confirmação do pagamento, a ligação provisória é autorizada.

Canais de Atendimento

Site: energisa.com.br

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Gisa: gisa.energisa.com.br

Call Center: 0800 079 0196

Foto assessoria

Por Adriana Freitas