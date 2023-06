São João VIDAM se consolida como a melhor festa junina de Sergipe

A segunda edição do ‘São João VIDAM – Festival de Cultura e Gastronomia na Fazenda Escurial’ ocorreu no último domingo, dia 11 de junho, na Fazenda VIDAM Escurial, em São Cristóvão. O evento foi um grande sucesso e consolidou-se como a melhor festa junina de Sergipe, recebendo um público estimado de 3 mil pessoas.

“O evento foi incrível e superou todas as expectativas. No São João na Fazenda Vidam Escurial, o público teve a oportunidade de reviver os festejos imperiais e as festas juninas da época do Brasil Império, com a combinação de história, cultura e muito forró. A Fazenda Escurial reviveu os tempos áureos das festas juninas com a encenação de atores vestidos com trajes da época, interpretando as principais personagens desse período, como o Imperador Dom Pedro II, a Imperatriz Consorte Tereza Cristina e o então proprietário da fazenda, o Barão de Estância. O público interagiu com eles, visitou o casarão e se divertiu muito com as atrações, que superaram as expectativas”, comemorou o CEO do Grupo VIDAM, Professor José Wilson.

O público foi animado por uma variedade de artistas e grupos musicais, como Bell Marques, Fogo na Saia, Maraísa, Amorosa, Taty Girl, Três Moleques, Forró Brasil e Fulô de Mandacaru. Além disso, também foram apresentados grupos folclóricos, quadrilhas juninas e encenações que relembraram os festejos da época do Brasil Colonial.

Durante o evento, estava prevista a entrega da ‘Comenda do Mérito ao Turismo de Sergipe’. No entanto, devido à chuva, esse momento solene foi adiado, embora tenha contado com a presença do governador Fábio Mitidieri. Essa honraria, que recebeu o nome de Sílvia de Oliveira, uma personalidade que deixou um legado inegável em sua contribuição para impulsionar o turismo sergipano, busca homenagear e reconhecer o trabalho realizado para fortalecer o setor.

Diversas instituições e personalidades que contribuem ou contribuíram para o desenvolvimento do turismo no estado serão agraciadas com a Comenda. Os nomes dos homenageados foram definidos após consulta ao Comitê formado por especialistas na história do turismo em Sergipe.

A festa junina de Sergipe contou com uma megaestrutura dividida em três espaços sofisticados, mas mantendo a essência da fazenda: Arraiá Prata, Arraiá Ouro, Camarote Vilas e Lounges-Palhoça.

Texto e foto Fredson Navarro