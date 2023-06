São Pedro de Capela encerra festejos juninos em Sergipe com a 84ª edição Festa do Mastro

A cidade de Capela, durante todo o mês de junho, respira tradições e cultura. Este ano, acontece pela 84ª vez, a tradicional Festa do Mastro, encerrando os festejos juninos de Sergipe.

Todos os anos, os festejos têm início no dia 31 de maio, com a Sarandaia, mas a manifestação maior ocorre a partir desta sexta-feira, dia 30 de junho, com shows de Correia dos Oito Baixos, Xand Avião, Mano Walter e Thiago Aquino.

No sábado, dia 01 de julho, se apresentam Danielzinho ‘O caceteiro do forró’, Samyra Show, Elba Ramalho, Erick Land e Felipe Amorim.

No domingo, o cortejo de um mastro retirado de um remanescente de Mata Atlântica, com os devidos cuidados ambientais, percorre as ruas da cidade, acompanhado por milhares de pessoas, é garantia de diversão respeitando uma tradição quase centenária, ao som de Bell Marques.

A expectativa é que cerca de 80 mil pessoas participem dos festejos em cada dia de festa. No arrastão do Mastro, a previsão é de que mais de 150 mil pessoas visitem Capela que, atualmente, possui cerca de 35 mil habitantes.

Da Ascom