São Pedro de Capela terá Xand Avião, Iguinho e Lulinha, Natanzinho Lima, Rey Vaqueiro, César Menotti e e muito mais. Confira programação

A Prefeitura de Capela anunciou oficialmente nesta sexta-feira (02), a programação dos festejos juninos da cidade, que acontecem a partir do dia 31 de maio, culminando no maior São Pedro do Brasil e na tradicional Festa do Mastro, que acontece há 86 anos.

Segundo o prefeito Junior Tourinho, a programação respeita os folguedos tradicionais do município, que percorrem todo o mês de junho, com novidades para comerciantes e também para a população.

“A Festa do Mastro faz parte de nossa identidade enquanto capelenses, por isso mantemos o respeito às tradições e os folguedos realizados ano após ano. Além disso, de forma inédita, o Cortejo do Mastro contará com o comandante Xand Avião, conhecido por todos por sua energia, pelo respeito às tradições nordestinas e ao nosso forró, ritmo que embala nossa festa”, explicou o prefeito.

Além da programação, a Prefeitura Municipal de Capela preparou algumas novidades. Entre os dias 12 e 27 de junho, buscando valorizar nossa cultura, artesanatos e empreendedorismo, o Arraiá Mestre Correia dos Oito Baixos, levará diversão, cultura e música, com artesanatos, comidas típicas, apresentações culturais e muito forró. E, buscando impulsionar o comércio local, a administração municipal apresentou a Campanha São Pedro Premiado, com o sorteio de uma motocicleta Honda Broz 0km.

Confira a programação completa:

31 de maio – 19 h – Sarandaia

Shows com Forrozão Quarto de Milha e Valkyria Santos

Local – Praça Cônego José Mota Cabral

07 de junho – 20 h – Rainha do São Pedro

Shows com Correia dos Oito Baixos, Igor Ativado, Lala Amor Cigano

Local – Ginásio de Esportes

19 de junho – 8 h – Marcação do Mastro

Concentração – Sede da Prefeitura Municipal

Logo após, shows com Tony Reis, Chicabana e Antônio o Clone

Local – Largo da Rodoviária

26 de junho – 19 h – Missa do Fogueteiro

Local – Igreja Matriz

27 de junho – 20 h – São Pedro

Shows com Saga do Vaqueiro, Iguinho e Lulinha, Danielzinho Jr., Painel de Controle, Tayrone e Felipe Amorim

Local – Praça Dário do Acordeon

28 de junho – 14 h – Folguedo da Baiana

Concentração – Sede da Prefeitura Municipal

28h de junho – 17 h – Esquenta São Pedro

Shows com Mikael Santos e Leonne o Nobre

Local – Praça Dário do Acordeon

28 de junho – 20 h – São Pedro

Shows com Raulzinho do Acordeon, Jonas Esticado, César Menotti e Fabiano, Luanzinho Moraes, Rey Vaqueiro e Natanzinho Lima

Local – Praça Dário do Acordeon

29 de junho – 08 h – Cortejo do Mastro

Concentração – Sede da Prefeitura Municipal

Logo após, cortejo do Mastro e arrastão com Xand Avião

Saída – Mata do Junco

Da Assessoria