Sara Vitória Apresenta Carta Aberta à População em São Cristóvão

A candidata a vereadora Sara Vitória, com o número 55655, fez hoje a apresentação de uma carta aberta aos cidadãos de São Cristóvão, destacando seu compromisso em buscar melhorias e soluções concretas para a cidade. O evento, realizado em um ponto central da cidade, contou com a presença de apoiadores e cidadãos interessados em ouvir as propostas da candidata.

Na carta, Sara Vitória enfatiza a importância da união e do trabalho em conjunto, independentemente de bandeiras políticas, para promover o desenvolvimento de São Cristóvão. Ela se compromete a buscar recursos e parcerias com parlamentares e órgãos executivos, destacando que seu foco será sempre o bem-estar da população.

Entre as propostas apresentadas na carta, destacam-se:

Pavimentação da Avenida CHESF: A reestruturação da via incluirá a criação de um polo comercial voltado para produtos genuinamente sergipanos, visando fomentar a economia local e criar novas oportunidades de emprego.

Construção de uma escola pública de esportes náuticos: Localizada às margens do rio Vaza Barris, essa escola pretende formar novos atletas em esportes como vela, remo e canoagem, aproveitando a riqueza natural da região.

Centro esportivo para desportos de alto rendimento: Com o objetivo de descobrir e desenvolver talentos esportivos, esse centro será um espaço dedicado ao treinamento de jovens atletas, promovendo o esporte como ferramenta de transformação social.

Cursos de desenvolvimento de games: A candidata também propõe a implantação de cursos na Sergipe Tec, capacitando jovens para uma das indústrias que mais cresce no mundo.

Construção da orla no rio Vaza Barris: Integrada ao complexo da escola de esportes náuticos, essa orla contará com áreas de lazer e quadras de esportes de areia, valorizando o turismo e promovendo a integração da comunidade ao rio.

Sara Vitória ressaltou que essas propostas são fruto de conversas e escuta ativa com a população são-cristovense, reafirmando seu compromisso de trabalhar ao lado dos cidadãos para transformar essas ideias em realidade.

“Estou aqui para representar a voz de cada um de vocês. Vamos juntos buscar o que é melhor para nossa cidade, sem distinções políticas. Nossa luta é por São Cristóvão, por todos nós”, declarou a candidata.

A apresentação da carta aberta marca mais um passo na campanha de Sara Vitória, que se mostra cada vez mais engajada em ouvir a população e construir um futuro melhor para São Cristóvão. Com uma proposta centrada na união e na busca de soluções práticas, Sara Vitória se posiciona como uma forte candidata na corrida pela vereança.

Fonte e foto assessoria