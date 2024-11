Sargento Byron leva solicitações do Recanto da Paz para a SMTT

Além de protocolar indicações a serem encaminhadas para a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) para melhorias no Recanto da Paz, o vereador Sargento Byron – Estrelas do Mar (MDB) também esteve em reunião na pasta junto ao presidente da Associação de Moradores da Comunidade para reforçar as solicitações com as proposituras em mãos.

“Sempre tivemos bom acesso ao tenente-coronel Silvio Prado e, agora à frente da SMTT , sigo apostando neste diálogo para que juntos possamos sempre buscar o melhor para a população aracajuana. Assim como registrei em fala na Câmara de Aracaju, sabemos que a comunidade do Recanto da Paz vive o seu melhor momento, com infraestrutura, ruas pavimentadas e com esgotamento sanitário , celebrando direitos que, por anos, não existiriam. Mas a população ainda clama por ajustes nesta reestruturação, em especial, quando falamos da segurança de pedestres e motoristas. Por isso, a necessidade de lombadas para a redução de velocidade, além da reforma e instalação de abrigos de pontos de parada de ônibus, tanto na praça da comunidade, como na calçada de acesso ao Centro de Excelência Santos Dumont , na Av. Senador Júlio César Leite”, pontuou o parlamentar.

Para o presidente da Associação de Moradores do Recanto da Paz, Eduardo Silva, melhorias e manutenção devem fazer parte do planejamento de toda gestão municipal: “demoramos muitos anos para termos voz , agora, é preciso que ajustes e manutenções sejam priorizados, pois não se pode cair no esquecimento e aumentar as demandas e urgências. Mais uma vez agradeço ao vereador Sargento Byron e à administração do prefeito Edvaldo Nogueira por permitir este contato”, declarou.

Foto assessoria

Por Jacqueline Reis