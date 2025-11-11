Saúde alerta a população sobre os cuidados para prevenir e combater a dengue em Itabaiana

A Semana Nacional de Mobilização contra a Dengue já passou, mas em Itabaiana, as ações continuam acontecendo. A Secretaria Municipal de Saúde segue alertando a população sobre os cuidados essenciais para prevenir e combater o Aedes Aegypti, mosquito transmissor da dengue, Zika vírus e chikungunya.

Na semana passada, equipes do Núcleo de Combate às Endemias realizaram ações de conscientização em algumas UBSs, com o objetivo de chamar a atenção da população, sobre a necessidade de cada um fazer a sua parte.

No Bairro Queimadas, que apresentou alto índice de infestação do mosquito, no último Levantamento de Índice Rápido para Aedes aegypti (LIRAa), as equipes realizaram recentemente, dois dias de ações educativas.

Além disso, as equipes da prefeitura seguem com o trabalho que já é feito, com o recolhimento de entulhos e materiais sem serventia, por exemplo, e o trabalho diário dos Agentes de Combate às Endemias. Porém, a população deve fazer a sua parte, visto que, a prevenção precisa ser coletiva, para que seja eficaz.

Confira algumas ações simples, mas que são fundamentais:

* Manter baldes, caixas d´água e piscinas sempre tampados;

* Não jogar lixo em terrenos baldios;

* Colocar areia em prato de plantas e flores;

* Limpar calhas dos canos;

* Guardar garrafas com a boca virada para baixo;

* Colocar o lixo sempre em sacos fechados;

* Não deixar pneus ao abrigo da chuva e da água;

* Descartar copos plásticos, tampas de refrigerantes, cascas de coco em sacos que possam ser lacrados;

*Furar latas de alumínio antes de descartá-las para não acumular água;

*Lavar bebedouros de aves e animais pelo menos uma vez por semana;

*Receber o Agente de Endemias que visita a sua residência e passar para ele, todas as informações verídicas sobre os reservatórios de água.

