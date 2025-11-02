SAÚDE ARACAJU: MAIS DE 25 MIL CÃES E GATOS FORAM VACINADOS CONTRA A RAIVA NA CAPITAL SERGIPANA, DIZ SMS

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) concluiu neste sábado, 1º de novembro, a última etapa da campanha de vacinação antirrábica. Nesta fase final, 23 pontos fixos de imunização foram distribuídos em 11 bairros das 7ª e 8ª regiões da cidade, entre eles Bugio, Soledade, Santos Dumont, Dom Luciano, Veneza e o Conjunto Tamandaré.

Durante toda a campanha, a SMS estruturou 114 pontos de vacinação, além de drive-thrus instalados nos Parques da Sementeira e João Cleóphas. Ao todo, mais de 25 mil cães e gatos foram vacinados, garantindo a proteção dos animais e contribuindo para a prevenção da raiva no município.

Para a coordenadora da Vigilância Ambiental da SMS, Michele Cruz, a mobilização representa mais um avanço na promoção da saúde pública. “Os esforços para a prevenção à raiva animal não param por aqui. A população pode procurar a Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ), que funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. A raiva é uma doença sem cura, mas totalmente prevenível com a vacinação em dia”, reforçou.

O supervisor de endemias da UVZ, José Bonfim Oliveira, destacou a importância da vacinação contínua e o comprometimento da população aracajuana. “A vacina antirrábica é fundamental. A doença não tem cura, mas graças ao trabalho do Ministério da Saúde e da Secretaria Municipal da Saúde, está controlada em Aracaju. Não registramos casos há vários anos. É importante continuar vacinando, para proteger os animais e as famílias”, afirmou.

A campanha contou com ampla adesão dos tutores. A operadora de caixa Josivânia Barbosa levou sua cadela e sua gata para vacinar e aprovou a iniciativa. “A campanha é muito boa. Já gasto bastante com cuidados para preservar a saúde da minha pet e hoje pude vacinar de graça. A vacinação é um ato de amor e valoriza o bem-estar dos animais”, disse.

A tutora Maria Clara também participou da mobilização e destacou a facilidade de acesso. “É ótimo ter a vacinação perto de casa e gratuita. Trouxe meus cães Ninho e Teodoro, e ainda vou trazer meus gatos. São minhas companhias e merecem todo o cuidado”, contou.

Já a frentista Valéria dos Santos ressaltou o benefício para toda a comunidade. “Achei maravilhoso, porque é gratuito e protege não só os bichinhos, mas também a nós, cuidadores”, declarou.

Vacinação domiciliar

A SMS informa que, a partir do dia 3 de novembro, terá início a vacinação domiciliar para tutores que possuam vários pets ou que tenham limitações de mobilidade. O agendamento deve ser feito pela Ouvidoria da Saúde, pelos telefones 0800 729 3534 (opção 2) ou 3711-5011.

Prevenção

A vacinação antirrábica é a principal forma de prevenção contra a raiva, uma zoonose grave e quase sempre fatal. Manter os animais vacinados é garantir mais segurança, bem-estar e saúde para toda a população aracajuana.

Foto: Ascom/SMS