Saúde de Sergipe acolhe 35 profissionais do Programa Mais Médicos

Com o intuito de fortalecer a Atenção Primária à Saúde (APS), a Secretaria de Estado da Saúde (SES) acolheu nesta sexta-feira, 13, um total de 35 profissionais do Programa Mais Médicos que passam a atuar na rede primária. Durante o evento, foram passadas algumas orientações sobre direitos e deveres dos profissionais pela Comissão Estadual do Programa – formada pela Superintendência do Ministério da Saúde em Sergipe, Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Sergipe (Cosems/SE) e Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Das 31 vagas disponibilizadas, foram recebidos 25 profissionais do 38º ciclo. Além disso, foram chamados mais 10 médicos de ciclos anteriores que ainda não haviam passado por esse momento de acolhimento, totalizando 35 profissionais. Eles já foram alocados em 22 municípios sergipanos, como a médica cubana, Evelyn Bell, que iniciou o trabalho no município de Rosário do Catete.

“Eu estou agradecida por ter tido a oportunidade de regressar ao programa, foi o que me permitiu vir para o Brasil. Já tenho a experiência de ter trabalhado quatro anos em dois programas anteriores. Mas está parecendo a primeira vez porque muitas coisas mudaram para melhor e esse acolhimento é uma boa oportunidade para os médicos que estão chegando com os gestores das cidades”, ressaltou Evelyn.

Já o médico recém-formado Gabriel Conserva participa do programa pela primeira vez. “Eu me formei agora e sempre tive vontade de trabalhar na minha cidade. Sou filho de Muribeca, morei a minha vida inteira lá e vim para Aracaju estudar. Estou muito feliz e satisfeito porque vou conseguir atender minha comunidade primeiramente, e além disso fui muito bem acolhido na minha cidade e pelos meus tutores e supervisores”, disse.

Sobre o acolhimento

O evento tratou de várias temáticas, inclusive a ampliação e aperfeiçoamento do Mais Médicos com o panorama Brasil e Sergipe. Também foi abordado o perfil epidemiológico de Sergipe, bem como características do Sistema Único de Saúde (SUS) de Sergipe.

A referência técnica do Programa Mais Médicos, Elisa Virgínia Leite, explicou a finalidade da ação: “Nós apresentamos aos médicos o perfil epidemiológico do estado, conversamos sobre a necessidade do curso de formação que eles precisam fazer, e também destacamos as regras do programa. Tanto o médico quanto o gestor devem saber quais os direitos e deveres de cada um”, explicou.

Ainda segundo Elisa, esta etapa foi a segunda do acolhimento. A primeira foi o acolhimento feito no município, para que o profissional conheça o lugar que ele vai trabalhar, sua equipe, população e rede de serviços. E depois eles vão ter por meio de uma plataforma um curso de 12 horas, discutindo doenças prevalentes, o perfil epidemiológico de todo o estado, serviços e os fluxos.

A superintendente substituta do Ministério da Saúde em Sergipe, Jisy Pereira, também destacou a importância do evento. “O acolhimento é uma parte obrigatória que o Ministério da Saúde exige. Esses médicos que estão chegando reforçam a saúde da atenção básica, principalmente nos territórios que possuem difícil acesso”, disse.

ASN – Foto: Mário Sousa