SES DISPONIBILIZARÁ CONSULTAS, AVALIAÇÃO ODONTOLÓGICA E TESTES RÁPIDOS NO 37 º ‘SERGIPE É AQUI’ EM DIVINA PASTORA

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) está presente na 37ª edição do ‘Sergipe é aqui’, no município de Divina Pastora. A ação itinerante acontece nesta quinta-feira, 5, e contará com diversos serviços como exames e consultas nas Carretas da Mulher e do Homem, além da realização de testes rápidos de HIV, sífilis, hepatites virais B e C, por meio da Unidade Móvel ‘Fique Sabendo’, bem como a coleta de amostras para exames PSA e orientações sobre doação de medula óssea.

O projeto ‘Sorrir Sergipe’ realizará avaliações odontológicas com o objetivo de detectar precocemente o câncer de cavidade oral, conhecido popularmente como câncer de boca. Durante a avaliação, os pacientes que apresentarem lesões suspeitas ao câncer de boca passam pelo olhar direcionado de um cirurgião bucomaxilofacial e estomatologista, sendo encaminhados para atendimento no Centro de Especialidades Odontológicas (CEOs).

Exames sorológicos

O Laboratório Central de Sergipe (Lacen) irá ofertar exames sorológicos para dengue, zika, chikungunya e toxoplasmose. Haverá também orientações e coleta de exames para gestantes por meio do Programa de Proteção à Gestante (Protege).

CER IV

O Centro Especializado em Reabilitação José Leonel Aquino (CER IV) estará presente na ação com a distribuição da Cartilha do Usuário e orientando a população sobre os serviços realizados na unidade.

Foto: Flávia Pacheco