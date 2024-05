Saúde disponibilizará serviços na edição do ‘Sergipe é aqui’ em Itabi

Visando o bem-estar e a prevenção de doenças da população sergipana, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) levará para a 27º edição do ‘Sergipe é Aqui’, que acontece nesta quinta-feira, 23, no município de Itabi, serviços disponibilizados pelas Carretas do Homem e da Mulher, Unidade Fique Sabendo, bem como, programas da Saúde como o ‘Sorrir Sergipe’ e o Protege.

Entre vários serviços destinados à população de Itabi, por meio da ação itinerante do Governo do Estado, haverá a realização de consultas, exames sorológicos, testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites virais.

Também estará à disposição a avaliação odontológica por meio do programa ‘Sorrir Sergipe’, que tem o objetivo de fazer a detecção precoce de câncer de cavidade oral, conhecido popularmente como câncer de boca. Além disso, a população poderá fazer exames de ultrassom e consultas urológicas na Carreta do Homem, bem como exames citopatológicos de colo de útero (papanicolau) na Carreta da Mulher.

Doador de medula óssea

Os itabienses também poderão fazer o cadastro para realizar doação de medula óssea, com a coleta de amostras de cinco mililitros de sangue e orientações sobre a importância da doação de sangue. Além dos exames sorológicos, o Laboratório Central de Sergipe (Lacen) participa do ‘Sergipe é Aqui’ disponibilizando amostras para testes do Programa de Proteção à Gestante (Protege), destinado às mães no primeiro e último trimestre da gravidez.

Serviço de assistência

O Centro Especializado em Reabilitação José Leonel Ferreira Aquino (CER IV) também estará presente na ação itinerante, com o objetivo de orientar e mostrar os serviços que são feitos pela unidade, por meio da Cartilha do Usuário.

Foto: Flávia Pacheco