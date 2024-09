Saúde do município de Neópolis antecipa ações do Outubro rosa

O mês de setembro tem uma campanha própria na saúde, que é o Setembro Amarelo. Mas isso não impediu que a saúde de Neópolis antecipasse parte das ações do Outubro Rosa, mês dedicado à prevenção do câncer de mama.

Numa ação realizada em parceria com o Hospital de Amor de Lagarto, a secretaria antecipou as demandas de mamografia e citopatologia (também chamado de “exame de lâmina”) no período compreendido entre os dias 16 e 20/09. “O público-alvo para a realização de mamografia são mulheres de 40 anos até os 69 anos, e o publico alvo para exame citopatologico é dos 25 aos 64 anos”, explica o coordenador da Atenção Básica de Saúde, Rodrigo de Oliveira Soares.

No total, foram ofertadas 180 mamografias e outros 180 exames citopatológicos. Rodrigo destaca a importância deles para todo o público feminino. “O câncer de mama o de maior incidência entre as mulheres no Brasil, com uma estimativa de mais de 73 mil casos este ano segundo o Instituto Nacional do Câncer. Por isso é tão importante que o público feminino seja assíduo com estes exames, já que eles trazem a possibilidade do diagnóstico precoce da doença”.

Continuidade

Apesar da antecipação dos exames referente ao Outubro Rosa, o coordenador destaca que o próximo mês terá ações alusivas ao período. “Nossas equipes de saúde estão preparando ações de Educação em Saúde para realizar nos postos do município durante o mês de outubro”, revela.

