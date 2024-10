Saúde levará consultas e exames no ‘Sergipe é aqui’ em Pedrinhas

O ‘Sergipe é aqui’, ação itinerante do Governo do Estado, terá a sua 35ª edição realizada nesta quarta-feira, 30, no município de Pedrinhas, no Sul sergipano. Entre os serviços oferecidos pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), estarão exames de ultrassom, consultas odontológicas, testes rápidos de HIV, sífilis, hepatites virais B e C, coleta de amostras para exames PSA, além de orientações sobre doação de medula óssea.

A Carreta da Mulher realizará exames de ultrassom e de citologia, teste realizado para detectar alterações nas células do colo do útero; enquanto a Carreta do Homem oferecerá exames de ultrassom e consultas com clínico geral. Já na unidade móvel ‘Fique Sabendo’ serão disponibilizados testes rápidos de HIV, sífilis, hepatites virais B e C.

Sorrir Sergipe

Além disso, o município também receberá avaliação odontológica por meio do programa ‘Sorrir Sergipe’, voltado à detecção precoce de câncer de cavidade oral, conhecido popularmente como câncer de boca. Caso os pacientes apresentem lesões suspeitas, serão encaminhados pelo olhar direcionado de um cirurgião bucomaxilofacial e estomatologista, sendo direcionados para atendimento no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).

Lacen e Hemose

O Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), disponibilizará aos moradores locais a coleta de amostras para exames PSA, para o diagnóstico do câncer de próstata, antes mesmo que os pacientes tenham sintomas. Também serão coletadas amostras para a realização dos testes do Programa de Proteção à Gestante (Protege), durante o 1º e o último trimestre da gravidez.

Já o Hemose possibilitará a coleta de amostras com 5ml de sangue para cadastro de doador de medula óssea, bem como dará orientações sobre a importância da doação de sangue.

CER IV

As equipes do Centro Especializado em Reabilitação José Leonel Aquino (CER IV) estarão presentes com a distribuição da cartilha do usuário, bem como orientações sobre o acesso ao serviço do local. Ele atende quatro modalidades de reabilitação: intelectual e transtorno do espectro autista (TEA), visual, auditiva e física.

Foto: Flávia Pacheco