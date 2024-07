Saúde oferta exames e testes rápidos no Dia Nacional do Homem

Em alusão ao Dia Nacional do Homem, celebrado nesta segunda-feira, 15 de julho, a Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Diretoria da Atenção Primária à Saúde (Daps), promoveu uma ação de prevenção para os servidores e colaboradores do Centro Administrativo da Saúde (CAS). Foram ofertadas consultas na Carreta do Homem, testes rápidos na Unidade Móvel ‘Fique Sabendo’, aferição dos sinais vitais por meio da equipe do Ipesaúde e massagem relaxante com o Núcleo de Atenção ao Servidor (NAS).

O Dia do Homem está ligado ao incentivo à saúde masculina, é o que afirmou o secretário de Estado da Saúde, Walter Pinheiro. “Estamos realizando mais uma ação chamando a atenção para a saúde do homem, com serviços voltados para os nossos colaboradores, para enfatizar a necessidade de que homem tem que quebrar o preconceito e realizar os exames para evitar qualquer consequência que afete a saúde por falta de cuidado”, ressaltou o secretário.

De acordo com a referência técnica da saúde do homem da Daps, Lanay Laurentino, na Carreta do Homem foram disponibilizadas consultas com o urologista, clínico geral e ultrassonografia. Na Unidade Móvel ‘Fique Sabendo’ foram realizados testes rápidos de sífilis, HIV/Aids e hepatites B e C. “Tivemos também o cuidado de não só fazer os exames, aferição dos sinais vitais e testes glicêmicos, como também promover uma ação de autocuidado com uma massagem relaxante. Afinal, homens saudáveis são homens felizes”, explicou, Lanay.

Para o servidor Denisson Santana Leite, de 28 anos, é sempre importante colocar a saúde em primeiro lugar. “Eu vim aproveitar a campanha para fazer meus cuidados. Às vezes na correria do dia a dia a gente acaba negligenciando essa parte tão necessária, e como está pertinho do trabalho e não poderia perder essa oportunidade”, finalizou o servidor.