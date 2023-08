SCAFO promove 1ª Feira de Saúde da entidade para atendimento e orientações em Laranjeiras

No próximo dia 19 de agosto, a Sociedade de Culto Afro-Brasileiro Filhos de Obá (SCAFO) irá realizar a 1ª Feira de Saúde, com ações que objetivam orientar a população laranjeirense sobre temas relacionados à prevenção da saúde e alertas sobre doenças crônicas. A ação é uma iniciativa da SCAFO e conta com a parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Laranjeiras e da Universidade Federal de Sergipe (UFS).

O evento acontece das 9h às 17h, em frente ao Terreiro Filhos de Obá, localizado na rua Jackson Figueiredo, s/n, em Laranjeiras. Na ocasião, irão acontecer palestras sobre saúde bucal, hipertensão e diabetes, atividades sobre dermatologia, espaço com o grupo de capoeira e outras ações como aferição de pressão, teste de glicemia, ventosaterapia e atrações culturais. Também haverá a abertura para visitação a Trilha dos Orixás, com o valor simbólico de R$ 10,00, uma forma de conscientizar sobre a movimentação do corpo e o sagrado contato com a natureza.

Para o estudante de medicina e um dos organizadores do evento, Ighor Galindo, é uma ação necessária para a educação sobre a saúde. “A Feira de Saúde é um evento criado pela SCAFO para homenagear o patrono da nossa casa Filhos de Obá, Obaluaê, Orixá da Cura, e levar para a comunidade um pouco sobre educação em saúde, como se cuidar, como prevenir determinadas doenças e como aplicar isso no dia a dia para se ter uma vida mais plena. Sem saúde fica muito mais difícil de se viver, assim, para mostrar a importância de pensar em nossa saúde, a ideia é trazer palestras, atividades lúdicas, dança, música, e um momento de descontração também, para as pessoas que irão participar”, disse Ighor Galindo.

De acordo com a presidente da SCAFO, Edilma Chagas, a proposta é uma forma de contribuir com a comunidade e espalhar o sentimento de coletividade aprendido no candomblé.

“No âmbito dos terreiros de candomblé, a feira é importante para compreender as doenças, seu diagnóstico e possíveis práticas terapêuticas, conscientizando com uma abordagem que dê voz aos adeptos e à comunidade. Nesse sentido, a SCAFO leva à comunidade a conscientização da importância de cuidar do corpo através da medicina e dos saberes tradicionais do candomblé”, afirmou.

A Feira de Saúde acontece no dia 19 de agosto (sábado), na rua Jackson Figueiredo, s/n, a partir das 9h da manhã. O evento é aberto ao público.

Por Marília Souza