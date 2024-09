SCFV de Neópolis realiza ações com os idosos todas as quintas-feiras

Os adultos e idosos neopolitanos que são usuários da Assistência Social do município contam com diversas atividades de entretenimento, por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV. A ideia do grupo, batizado de “Alegria sem Idade” é proporcionar momentos de integração e de lazer a todos que participam dele. No total, hoje há 69 idosos entre 60 e 69 anos e outros 38 participantes entre os 38 e os 58 anos.

As ações ocorrem todas as quintas-feiras, com oficinas de dança e jogos de dama e de dominó, que trazem benefícios comprovados. “A Dança na terceira idade contribui para um melhor condicionamento físico e mental. Além disso, ajuda a elevar a autoestima e afastar os sintomas da depressão, já a prática de jogos como dama e dominó, é de extrema importância para estimular a memória, raciocínio e a coordenação motora das pessoas que chegam à terceira idade”, detalha a técnica de referência do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Krislaine Maira de França Santos. Krislaine enfatiza ainda que “o foco primordial são as orientações sociais, realizadas através dos orientadores sociais e técnicos de referência”.

Ações conjuntas

Os adultos e idosos do SCFV contam também ações promovidas em conjunto com a Secretaria de Saúde, com temáticas como promoção de saúde na terceira idade, higiene bucal, vacinação, alongamentos, dentre outros. “Além das programações semanais, também são realizadas oficinas temáticas, como: o carnaval da melhor idade, passeios em comemoração ao Dia das Mães, Dia dos Pais, oficina da Páscoa e no mês de outubro, em alusão ao dia do idoso, acontece uma programação durante todo o mês”, lembra Krislaine.

O principal intuito do SCFV para idosos é o resgate do direito da participação social do idoso, trazendo maior qualidade de vida para ele. “Com isso ele é reinserido no meio social e comunitário. Esses encontros promovem a socialização e, dessa forma, refletem na melhoria da autoestima do idoso”, completa a técnica.

Por ASCOM Neópolis