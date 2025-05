Governo avança com as obras de construção da ponte na Rodovia SE-438, em Capela

As obras de alargamento, elevação e construção de uma ponte na Rodovia SE-438, mais conhecida como Rodovia Santa Clara, no município de Capela, seguem em ritmo acelerado. O Governo de Sergipe, por meio de equipes do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), tem empreendido esforços para o avanço dessa obra esperada pela população da região. Nesta semana, o serviço de topografia, que determina as dimensões da superfície, foi realizado e as antigas aduelas foram removidas para instalação de outras maiores em pontos estratégicos: antes e depois da ponte. As sapatas, base principal das fundações da ponte, serão instaladas em dois pontos da estrutura, o que dará estabilidade extra.

A comunidade acompanha os serviços com expectativa. A lavradora Lúcia dos Santos disse que aguarda ansiosa pela entrega da via. “Nunca houve algo assim antes. Essa ponte é essencial. Depois da chuva, ficamos aqui. Para sair, temos que pagar uma passagem de R$ 20 para um motoboy”, descreveu a mulher.

Ela e demais moradores do Povoado Zé Emílio descreveram os momentos de aflição e o quanto a obra é significativa. Maurício de Souza Santos é agricultor e vive há seis anos na região. “Com essa ponte, nossas vidas melhorarão. A Topic para Aracaju não está passando ainda e precisamos da liberação dessa via para vender a nossa mercadoria”, informou o homem, que tem criação de tilápia em sua propriedade.

José Júnior também é agricultor e tem um lote do outro lado do rio, após o trecho que teve as aduelas arrastadas pela força da água. “Agora preciso percorrer oito quilômetros para chegar lá. Contamos com essa obra para sair desse sofrimento. Contamos com a sensibilidade do Governo”.

O Governo do Estado iniciou a reconstrução da SE-438, com investimento de mais de R$ 6 milhões. As obras incluem ponte, pavimentação e terraplenagem no trecho afetado pelas chuvas. Enquanto os serviços seguem, vias como a SE-339 e SE-226 são alternativas para o tráfego.

Enxurrada

Parte da SE-438, mais conhecida como Rodovia Santa Clara, em Capela, foi arrastada pela enxurrada que atingiu o município em janeiro passado. No momento do incidente, um veículo atravessava a via e, lamentavelmente, três pessoas morreram.

Na noite do incidente, choveu o acumulado de 187 milímetros, superando a média considerada normal de 40 a 50 milímetros. À época, o governador Fábio Mitidieri convocou o Comitê de Gerenciamento de Crise, instituído em 2023, com o envolvimento de todos os órgãos do Estado para a atuação na situação e assistência às vítimas. O gestor também esteve presente aos principais locais atingidos, inclusive Capela, para acompanhar a situação e deliberar sobre providências necessárias.