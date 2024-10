Sead marca presença na 35ª edição do ‘Sergipe é aqui’ em Pedrinhas

Serviços mais procurados no Ceac foram emissão de passe livre, Espaço do Servidor e acesso aos Correios

Na manhã desta quarta-feira, 30, o município de Pedrinhas foi palco da 35ª edição do programa ‘Sergipe é aqui’. O evento teve início no Colégio Estadual Dr. Jessé Fontes, e visou atender as demandas da população sergipana, por meio da oferta de mais de 170 serviços dos órgãos do Governo de Sergipe.

A Secretaria de Estado da Administração (Sead), por meio do Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac), esteve presente no evento, oferecendo serviços como o Espaço do Servidor, a emissão de passe livre e outras facilidades. No Ceac, os serviços mais procurados foram a emissão de passe livre, os atendimentos do Espaço do Servidor e o acesso aos Correios.

Maria Ângela Carlos dos Santos, aposentada e moradora de Pedrinhas, elogiou o atendimento ao solicitar sua carteirinha de passe livre. “Vim fazer a carteirinha de passe livre, porque estou aposentada e quero viajar. Achei o atendimento muito bom e rápido. Nosso Governo está de parabéns”, declarou.

Já Simone Costa Oliveira, também moradora do município, destacou a praticidade do serviço oferecido pelo Governo do Estado, através do ‘Sergipe é Aqui’. “Atualizei meu sobrenome no CPF sem precisar ir até a capital. Foi uma facilidade enorme. Já iniciei o processo e agora só falta concluir no aplicativo”, comentou.

‘Sergipe é aqui’

A iniciativa visa atender às demandas da população sergipana de forma inclusiva, levando até os municípios do interior do estado serviços ofertados pelos órgãos do Governo de Sergipe que normalmente estariam concentrados em Aracaju. Esta foi a 35ª edição do ‘Sergipe é aqui’ desde o início da atual gestão.

