SEAD REALIZA O PRIMEIRO LEILÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS DO ANO DE 2025 NO PRÓXIMO DIA FEVEREIRO EM ARACAJU

O I Leilão de Bens Móveis Inservíveis à Administração Pública de 2025, promovido pelo Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Administração (Sead), acontecerá no dia 20 de fevereiro, às 10h, no formato online no site www.rjleiloes.com.br .

Serão oferecidos 75 lotes contendo veículos, mobílias e computadores. Os bens poderão ser visitados nos dias 18 e 19 de fevereiro, das 8h às 12h, mediante agendamento prévio, conforme edital. A expectativa do Estado é arrecadar cerca de 500.000 (meio milhão) com o leilão.

Segundo o superintendente de Gestão do Patrimônio do Estado (Supat), Wédson Nunes, o leilão online oferece também oportunidade para que interessados de todo o país possam participar, independentemente da localização. “Essa ampla abrangência de participantes aumenta a valorização dos lotes e garante melhores resultados”.

Sobre o leilão

Os interessados já podem realizar lances até a data do certame. O evento será conduzido pelo leiloeiro Carlos Vinícius de Carvalho Mascarenhas. Qualquer dúvida sobre o leilão poderá ser sanada através do leiloeiro pelo telefone (79) 99978-5089 ou no e-mail carlos.mascarenhas@icloud.com, ou na Sead, por meio do número (79) 3226-2256, das 8h às 12h, ou no e-mail: suporte.patrimonio@sead.se.gov.br.

Arrecadação

Os quatro leilões realizados pelo Governo do Estado em 2024 arrecadaram, ao todo, mais de R$ 6 milhões. Os valores obtidos em cada leilão foram: R$ 651.169,57 no primeiro; R$ 1.510.716,07 no segundo; R$ 3.433.908,26 no terceiro; e R$ 1.361.708,87 no quarto e último leilão. Todos os recursos são destinados ao Fundo de Previdência do Estado de Sergipe e para órgãos do Estado, visando a realização de novos investimentos e melhorias.

Foto : Ascom/Sead