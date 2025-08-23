SEAGRI FORTALECE A AGRICULTURA FAMILIAR EM GRACCHO CARDOSO COM ENTREGA DE SEMENTES NO ‘SERGIPE É AQUI’

O município de Graccho Cardoso, no médio sertão sergipano, foi sede da 55ª edição do Sergipe é aqui, nesta sexta-feira, 22. Durante todo o dia, a Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri), por meio de suas vinculadas Emdagro, Pronese e Coderse, ofertou diversos serviços e entregou benefícios que fortalecem a agricultura familiar local.

Para se ter uma ideia, a Segari e suas vinculadas já vem desenvolvendo ações desde o começo do ano. São 489 agricultores assistidos pela Emdagro no município e 1.713 na região do Médio Sertão desenvolvendo diversas políticas públicas de fortalecimento da agropecuária. No evento, a presença do Estado com ações concretas vão desde a assistência técnica até a entrega de insumos e certificações.

Os serviços ofertados durante a realização da caravana itinerante permitiram que 65 mudas frutíferas fossem distribuídas para a população local, a entrega de 04 CAFs (Cadastro Nacional da Agricultura Familiar) e o envio de 30 amostras de solo ao ITPS para análise.

Mas não para por aí, ao longo da semana, equipes da Emdagro promoveram ações para viabilizar a imunização do rebanho contra a Brucelose e a Clostridiose. Ao todo, 704 animais foram vacinados contra a clostridiose, beneficiando 19 criadores, e 99 animais contra a brucelose com 15 produtores beneficiados.

Além disso, também como ação do Estado na área da agricultura, 390 produtores foram cadastrados no Garantia-Safra, três toneladas de sementes de milho do Programa Sementes do Futuro foram distribuídas a 300 agricultores, além da entrega de 24 sacos de raquetes de palma forrageira da variedade IPA Sertânia a dois pequenos agricultores, reforçando o apoio ao rebanho dos agricultores familiares da região.

A agricultora Edvânia dos Santos recebeu o certificado de agricultora familiar. Para ela, o documento vai abrir novas oportunidades: “Esse certificado abre muitas portas, principalmente para quem quer melhorar a produção. Eu planto milho para consumo próprio e agora vou poder buscar novos apoios”.

Já o agricultor Valmir Gonçalves, do povoado Riacho Grande, destacou a importância do apoio recebido: “Receber as palmas é uma alegria porque vou poder garantir a alimentação dos animais por mais tempo. Além disso, vacinei oito reses contra a brucelose com o apoio da Emdagro, o que ajuda a reduzir custos e proteger a produção”.

O agricultor Edinaldo Santana recebeu 12 sacas de palma e seu certificado de vacinação contra brucelose. “Eu vim do Povoado Riacho Grande com os amigos para recebermos essas 12 sacas de palmas para plantarmos e vermos os frutos. É um bom programa e que ajuda muito o produto no início. Também fui beneficiado com a vacinação da Brucelose por ter vacinado 13 bezerras e vim pegar meu certificado”, comentou.

De passagem pelo ‘Sergipe é aqui’, o agricultor Eduardo dos Santos visitou o estande e recebeu uma muda de jenipapo. “Eu tenho alguns pés de frutas em minha propriedade de variedades diferentes, menos jenipapo que gosto muito do suco”.

Ações da Coderse

Em Graccho Cardoso, a Companhia de Desenvolvimento Regional de Sergipe (Coderse) trouxe o atendimento da população nas demandas de segurança hídrica, em poços tubulares e barragens de terra. Isso porque no município, em 2023, foram recuperadas 99 dessas aguadas, beneficiando aproximadamente 495 famílias. Em todo médio sertão, incluindo as barragens criadas e ampliadas em 2025, somam um total de 465 reservatórios, sendo 11 de médio porte e atendendo mais de 2,8 mil famílias.

Em outra atividade, a Coderse leva conhecimento e informação à sociedade, apresentando uma maquete do Programa Água Doce (PAD) em todas as edições do Sergipe é aqui’. A Seagri coordena e suas empresas vinculadas executam o PAD em Sergipe. A companhia atua na manutenção e na ampliação do número de unidades de dessalinização de água na região semiárida do estado. Com os três novos sistemas de abastecimento implantados em 2025, são 32 em Sergipe, atendendo cerca de 2,6 mil famílias com água potável.

Fortalecendo a agricultura sergipana

Com a presença em Graccho Cardoso, a Seagri reforça o compromisso do Governo do Estado em ampliar políticas públicas e garantir que os agricultores familiares tenham acesso a insumos, tecnologias e serviços essenciais para produzir com mais segurança, qualidade e rentabilidade.

