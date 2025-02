Sealba Show 2025 promove reflexões sobre o futuro do agro

Em 2025, a Sealba Show preparou mais uma vez uma programação focada em fomentar profundas reflexões sobre o futuro da agricultura e a posição da região no cenário nacional. Sempre trazendo para o agricultor o que há de mais moderno em tecnologia aplicada ao agronegócio, a feira acontece de 5 a 8 de fevereiro no Parque Cunha Menezes, em Itabaiana (SE).

No dia 5 de fevereiro, ocorre o Encontro do Agro com Secretários de Educação e também um Workshop do Agronegócio com o CRC/SE, OAB/SE, Receita Federal e Sefaz. Entre os temas discutidos, estarão a educação profissional e o mercado de trabalho para fomentar o desenvolvimento local, além de questões tributárias e legais das propriedades rurais.

Já no dia 6, a programação é inteiramente voltada para as mulheres no Sealba Para Elas que vai abordar comunicação no Agro, cooperativismo e histórias inspiradoras de lideranças femininas no setor. Já no dia 7 ocorre o Encontro do Agro com os Secretários de Agricultura, um momento que permitirá desenvolver soluções com base nos problemas e demandas de cada localidade.

No dia 8 de fevereiro, é a vez dos jovens assumirem o protagonismo da programação com mais uma edição do Encontro do Agro com os Jovens que neste ano vai abordar questões cruciais da agricultura moderna, além de temáticas como competitividade, trabalho em equipe e empreendedorismo.

“Desde a primeira edição, a Sealba Show se preocupa em ser um espaço propício para troca de conhecimentos entre produtores rurais, incentivando práticas mais eficientes e sustentáveis que vão garantir a melhoria da produtividade desde as pequenas até grandes propriedades”, destaca Ivan Sobral, coordenador geral da feira.

Sealba Show

A Sealba Show é a 3ª maior feira agropecuária da região, reunindo produtores, pesquisadores, empresários e especialistas em torno de inovações, debates e oportunidades de negócios para pequenos e grandes produtores. Realizado pela Federação da Agricultura e da Pecuária do Estado de Sergipe (Faese) e correalizado pelo Sebrae, o evento tem patrocínio do Banco do Nordeste, Governo Federal, Banese, Governo de Sergipe e apoio da Prefeitura de Itabaiana.

