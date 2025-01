Sealba Show movimenta economia no município de Itabaiana

Enquanto os trabalhos seguem intensos no Parque Cunha Menezes na montagem da Sealba Show 2025, a maior parte dos hotéis e pousadas do município de Itabaiana (SE) está com a taxa de ocupação em 100% durante o período de realização da feira. Profissionais que vão trabalhar no evento já começaram a chegar na cidade. A Sealba Show acontece no município desde 2022 e é considerada o maior evento do agronegócio realizado em Sergipe e o 3º maior do Nordeste.

As maiores empresas do Brasil de máquinas, implementos, insumos, veículos, genética e serviços participam da Sealba Show 2025, que abre o calendário nacional de feira agrícolas, gerando oportunidade de realizar negócios.

A gerente da Pousada Nossa Senhora Aparecida, Elisângela Sales, contou que os quartos estão com lotação máxima, e que o aumento do fluxo é provocado pela Sealba Show.

“Os quartos estão reservados desde novembro. Todos os anos completamos toda a ocupação. É um período muito bom porque aumenta o faturamento, traz visibilidade para a cidade, os turistas conhecem um pouco da nossa cultura e eles sempre falam que se sentem acolhidos na nossa terra, então é muito bom”, falou Sales.

Na Pousada Santana, também não há mais vagas para hospedagem entre os dias 5 e 8 de fevereiro, quando acontece a Sealba Show. Para a proprietária, Shayanne Santana, o evento deveria acontecer mais vezes durante o ano.

“Além de nós, que somos donos de pousadas, percebemos que outros comerciantes também estão na expectativa pela realização do evento. A cidade muda, os turistas compram lanches, perfumes, roupas e isso movimenta a economia toda. Por mim tinha Sealba Show mais vezes”, disse.

O secretário municipal interino de Turismo, Esporte, Juventude e Lazer de Itabaiana, Éder de Jesus Andrade, destacou que a Sealba Show movimenta o turismo de negócios, mas também abre espaço para o turismo de lazer.

“A Sealba Show já faz parte do calendário do município de Itabaiana. Durante o evento estaremos lá mostrando nossas potencialidades como o Parque dos Falcões, o Poço das Moças, a castanha de caju do Povoado Carrilho e tantos outros atrativos que temos por aqui. Tenho certeza, que os turistas que virão ao evento, irão voltar com suas famílias para conhecer tudo que Itabaiana tem para oferecer”, falou.

O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Sergipe (ABIH-SE), Antônio Carlos Franco Sobrinho, explicou que além do município de Itabaiana, municípios vizinhos, e também Aracaju, são impactados pelo evento que atrai pessoas de todo o Brasil.

“Itabaiana fica a menos de uma hora de Aracaju, isso faz com que pessoas se desloquem todos os dias de evento entre a capital e o Agreste. Esse movimento é positivo para toda a cadeia hoteleira e turística do estado de Sergipe”, finalizou.

A Sealba Show é a 3ª maior feira agropecuária da região, reunindo produtores, pesquisadores, empresários e especialistas em torno de inovações, debates e oportunidades de negócios para pequenos e grandes produtores. Realizado pela Federação da Agricultura e da Pecuária do Estado de Sergipe (Faese) e correalizado pelo Sebrae, o evento tem patrocínio do Banco do Nordeste, Banese, Governo de Sergipe e apoio da Prefeitura de Itabaiana.

