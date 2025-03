Seasic abre inscrições para o “Mão Amiga Cana-de-Açúcar” 2025 em Sergipe

A partir desta quarta-feira (12), a Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) abre as inscrições para a edição de 2025 do ‘Mão Amiga Cana-de-Açúcar’’. Os agricultores interessados podem se inscrever no sistema do Programa Mão Amiga, por meio do link https://maoamiga.assistenciasocial.se.gov.br/, no período de 12 de março a 23 de abril de 2025.

Para a secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, a iniciativa reafirma o compromisso do Governo de Sergipe com os trabalhadores rurais. “O Mão Amiga é um suporte fundamental para o pequeno agricultor que depende da cultura da cana-de-açúcar para sua subsistência. Com esse programa, garantimos um apoio financeiro essencial durante a entressafra, proporcionando mais segurança para as famílias e fortalecendo a economia rural”, destaca a gestora.

Para efetuar o cadastro, o interessado deve entrar na plataforma, inserir o número do CPF, preencher seus dados pessoais e de endereço, criar uma senha, aceitar os termos de uso e selecionar o programa desejado. Além disso, é necessário anexar os documentos obrigatórios, como RG ou CNH, Carteira de Trabalho (páginas de dados pessoais e do último contrato), CPF, folha resumo do Cadastro Único (V7), extrato do CNIS e comprovante de residência válido dos últimos três meses.

A inscrição só será validada mediante a apresentação de toda a documentação exigida. Após concluir o processo, o candidato pode acompanhar o status da sua inscrição acessando seu login no site, clicando na aba “Inscrições” e selecionando a opção “Acompanhar minha inscrição”. A secretaria reforça que o benefício é direcionado para todo o estado de Sergipe, necessitando apenas ser um trabalhador rural da cana-de-açúcar.

De acordo com a técnica do programa Mão Amiga, Maria Auta de Carvalho, é fundamental que os agricultores estejam atentos ao cronograma. “Estamos na 15ª edição do programa e já organizamos todo o calendário para garantir que os pagamentos sejam feitos corretamente. O benefício será concedido durante a entressafra da cana-de-açúcar, garantindo o sustento das famílias no período de menor rendimento”, explica.

Foto: Edinah Mary/Arquivo Secom