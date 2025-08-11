Seasic apresenta avanços na política habitacional nos 16 anos do ‘Minha Casa Minha Vida’

Durante o evento que comemorou os 16 anos do programa Minha Casa Minha Vida, realizado nesta segunda-feira ,11, em Aracaju, a Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) apresentou um balanço das ações da pasta na área da habitação social, destacando programas que já beneficiam milhares de famílias sergipanas. Na ocasião, também foram assinados contratos para a construção de 1.308 novas unidades habitacionais no estado, com investimento de cerca de R$ 205 milhões

Na ocasião, a secretária da Seasic, Érica Mitidieri, apresentou os avanços das ações estaduais que fortalecem a política habitacional. Entre elas, a construção de 360 unidades do Residencial Parque da Vitória, no bairro Santa Maria, em Aracaju, destinadas a famílias que atualmente recebem aluguel social. “Temos avançado muito na área de habitação. Esses programas são fruto de uma união de esforços entre municípios, Estado, governo federal, iniciativa privada e entidades sociais. É essa integração que nos permite transformar realidades e oferecer dignidade às famílias sergipanas”, afirmou.

A secretária também destacou o impacto do Programa Novo Lar, que já realizou 1.491 visitas, concluiu 610 obras, executou 231 reformas e investiu mais de R$ 1,5 milhão, e do Programa Casa Legal, que tem como meta promover regularização fundiária em mais de 20 mil moradias até 2026. Outro ponto citado foi o Programa Casa Sergipana, que será enviado à Assembleia Legislativa e prevê a construção de novas moradias e subsídios de até R$ 20 mil para famílias de baixa renda, com mais de 4 mil unidades em andamento.

O governador Fábio Mitidieri ressaltou que o Estado investirá R$ 213 milhões em habitação até o fim de 2026 apenas nos programas coordenados pela Seasic e que também será lançado um programa voltado aos servidores estaduais. “Política pública sem orçamento é discurso político. Aqui, estamos falando de ações concretas, com recursos garantidos, para transformar vidas. O Minha Casa Minha Vida é exemplo de gestão eficiente e de boas parcerias, reunindo União, Estado, municípios e iniciativa privada”, afirmou.

O ministro-chefe Márcio Macêdo destacou que o programa combina geração de moradia, emprego e renda. “É uma parceria entre povo, entes federados e iniciativa privada. Não só garante o sonho da casa própria, mas investe no setor produtivo, movimenta a economia e transforma a vida das pessoas. Se pudéssemos dividir o verbo comemorar em dois, teríamos ‘comer’ e ‘morar’, políticas prioritárias do presidente Lula e do nosso governo”, disse.

O secretário nacional de Habitação, Augusto Henrique Alves Rabelo, lembrou que o Governo Federal está trabalhando para fortalecer o Minha Casa Minha Vida, em um processo de retomada do programa. “Sem recurso não há como fazer habitação em larga escala. Hoje celebramos 16 anos e Sergipe é exemplo de bons resultados”, afirmou.

Representando o setor privado, o presidente da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário de Sergipe (Ademi-SE), Evislan Souza, reforçou a importância da articulação entre governos e construtoras. “O objetivo é fazer com que os prefeitos saiam daqui sabendo como buscar recursos junto ao Ministério das Cidades, em parceria com o Governo do Estado e o Minha Casa Minha Vida. Também aguardamos com expectativa o lançamento do Casa Sergipana, que vai realizar o sonho de muitas famílias sergipanas”, declarou.

Foto: Arthur Soares/ Secom