Seasic atua pela inclusão das pessoas com deficiência no Setembro Verde

Campanha destaca a importância do respeito aos direitos das pessoas com deficiência

Em alusão a luta pela inclusão social da pessoa com deficiência, o Setembro Verde busca conscientizar a sociedade sobre os direitos das pessoas com deficiência e as dificuldades que enfrentam em seu dia a dia. Dessa forma, a Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) entra na campanha em prol da inclusão através da construção e consolidação de políticas públicas.

Em Sergipe, cerca de 279 mil pessoas têm algum tipo de deficiência, o que corresponde a 12,1% do total de habitantes, segundo dados da última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Diante deste cenário, quanto mais espaços de inclusão e ampliação de diálogos sobre políticas públicas voltadas às PCDs existirem, mais essas pessoas terão espaços garantidos onde os seus direitos sejam plenamente cumpridos.

A secretária de Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, destaca a importância da causa e como a Seasic vem atuando nesta luta. “Devemos garantir o compromisso com as políticas públicas que assegurem os direitos das pessoas com deficiência, garantindo acessibilidade, inclusão e participação social plena. Por isso, na Seasic realizamos ações específicas para este público, a exemplo os serviços da CIN Inclusiva, da Central de Intérpretes de Libras e o diálogo com o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, sendo esse espaço de escuta muito importante para a nossa construção”, aponta.

Dessa forma, a secretaria apoia a causa e busca incluir nos espaços de fala e decisão todas as PCDs, assim como oportunizar maior acessibilidade nos ambientes. Além disso, abrir o diálogo em eventos como a Conferência Estadual da Pessoa com Deficiência para que a inclusão seja a pauta principal e a desconstrução de preconceitos sobre as PCDs e o papel delas na sociedade.

A paratleta da seleção brasileira de parabadminton, Maria Gilda Antunes, reforça a importância deste mês para todas as pessoas com deficiência. “Destacar a luta pela inclusão neste mês é relevante para alcançar objetivos muito maiores, como a ressocialização e a interação entre pessoas com deficiência e a sociedade. Precisamos ouvir o que essas pessoas têm para falar sobre a acessibilidade, e pensar não só na parte de leis, mas nos direitos da pessoa com deficiência”, ressalta.

Foto: Ascom Seasic