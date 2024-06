Seasic cadastra novos beneficiários do Mão Amiga Cana-de-açúcar

Por conta do período de entressafra da cana-de-açúcar, a Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) realizará o cadastro de 378 novos produtores rurais no Programa Mão Amiga Cana-de-açúcar. No período de 14 a 21 de junho, serão realizados mutirões em 23 municípios, para o cadastro da documentação e a abertura da conta corrente para acesso ao benefício.

O programa de transferência de renda, creditado pelo Governo de Sergipe por meio da Seasic, surgiu em 2009 com o intuito de mitigar os efeitos socioeconômicos do período de entressafra do cultivo da cana. Nesta edição, serão beneficiados 2.564 trabalhadores, que no dia 21 de junho já estarão com o crédito na conta.

Ao longo de quatro meses, durante o período da entressafra do corte de cana, entre os meses de junho e setembro, o trabalhador contará com um auxílio financeiro de mil reais, pagos em quatro parcelas de R$ 250,00.

Cartão Mão Amiga

Para realizar a entrega da documentação, os trabalhadores devem comparecer a uma agência do Banco do Estado de Sergipe (Banese) do seu município, levando consigo a documentação necessária para a adesão ao Programa Mão Amiga. Ainda no banco, o trabalhador rural já sairá com o seu cadastro efetivado e o cartão de saque do benefício em mãos.

Para maior agilidade na inclusão dos novos beneficiários, a Seasic já preparou previamente o cadastro inicial, para que todos sejam contemplados dentro do prazo.

Cronograma de pagamento

A entrega dos cartões com a presença da equipe da Seasic e parceiros – Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), Banese e organizações sociais – acontecerá nos municípios de Itaporanga D’Ajuda, Siriri, Areia Branca, Capela, Japoatã e Laranjeiras.

Confira as datas e locais:

Itaporanga D’Ajuda

Dia 14, às 8h30, no Auditório da Secretaria Municipal de Assistência Social;

Siriri

Dia 17, às 9h, no Auditório do Sindicato Rural;

Areia Branca

Dia 18, às 9h, no Centro de Idosos;

Capela

Dia 19, às 9h, no Auditório do Sindicato Rural;

Japoatã

Dia 20, às 9h, no Auditório do Sindicato Rural;

Laranjeiras

Dia 21, às 8h30, no Auditório da UFS.

Nos demais municípios, os beneficiários podem ir diretamente ao Banese mais próximo no dia 21 de junho.

Verifique as agências de referência de cada cidade:

Aquidabã – Agência Local do Banese;

Divina Pastora – Agência Banese de Riachuelo;

General Maynard – Agência Banese de Rosário do Catete;

Japaratuba – Agência Local do Banese;

Malhada dos Bois – Agência Banese de Japoatã;

Maruim – Agência Banese de Rosário do Catete;

Muribeca – Agência Banese de Capela;

Neópolis – Agência Local do Banese;

Nossa Senhora das Dores – Agência Local do Banese;

Nossa Senhora do Socorro – Agência Local do Banese;

Pacatuba – Agência Banese de Japoatã;

Riachuelo – Agência Local do Banese;

Rosário do Catete – Agência Local do Banese;

Santa Rosa de Lima – Agência Banese de Riachuelo;

Santo Amaro – Agência Local do Banese;

São Cristóvão – Agência do Rosa Elze;

São Francisco – Agência Banese de Japoatã.