SEASIC CERTIFICA SUPERVISORES EM CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE 19 MUNICÍPIOS SERGIPANOS

A capacitação Guia de Visita Domiciliar (GVD) do Programa Criança Feliz, destinada à qualificação dos supervisores dos municípios participantes, se encerrou na última sexta-feira, 2. E, a Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) reuniu os participantes no laboratório de informática da Escola de Governo (Sead) para um momento de prática no uso do sistema e-PCF e entrega dos certificados de capacitação.

Durante o evento, o coordenador do Programa Criança Feliz, Leandro Praxedes, ministrou uma aula prática sobre a usabilidade do sistema e elucidou as dúvidas dos supervisores através da resolução de casos hipotéticos com o suporte do e-PCF. “Os nossos supervisores tiveram uma prática do funcionamento do próprio sistema, que é o local onde alimentamos todas informações de trabalho dos visitadores. O e-PCF é essencial para a liberação de recursos, pois é através dos dados cadastrados que o Ministério do Desenvolvimento Social fará a liberação dos recursos para os municípios”, explicou.

A capacitação contou com a participação de representantes dos municípios de São Cristóvão, Japaratuba, Itabi, Umbaúba, Siriri, Carira, Propriá, Porto da Folha, Itabaiana, Pirambu, São Domingos, Ribeirópolis, Arauá, Tobias Barreto, Riachão do Dantas, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Dores, Brejo Grande e Pinhão. A supervisora de Carira, Natércia Almeida, classificou a programação da capacitação como diversa ao trazer palestras com temas necessários para a execução do Programa e um dia exclusivo para um momento prático sobre o sistema.“Foi uma semana muito proveitosa em que aprendi muito. O momento prático sobre o uso do sistema e-PCF foi maravilhoso, pois a abordagem de fácil entendimento vai me ajudar muito na multiplicação desse conhecimento com as visitadoras do Programa no município”, declarou.

Na ocasião, a diretora da Proteção Social e Gestão do Suas, Cecília Dias, reforçou a importância da participação dos supervisores e do trabalho para o fortalecimento do Suas com as crianças de 0 a 3 anos e gestantes atendidas pelo programa.

Sobre o PCF

O Programa Criança Feliz tem como objetivo promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, proporcionando apoio e orientação às famílias para fortalecer os vínculos e melhorar as condições de vida dos pequenos. Em Sergipe, o PCF tem se destacado pela sua abordagem inovadora, intersetorial e pela repercussão positiva nas comunidades.

ASN – Foto: Irla Costa/Seasic